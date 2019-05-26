用自己的力量救台灣的天空 他號召「阿伯」站出來

2019-05-26 08:55 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



現在各界焦點都在總統大選，能源議題不如去年被關心與注意，台大醫院前副院長王明鉅指出，「核四重啟商轉」的公投連署，既缺志工、連署也不太踴躍，他和核四前廠長王伯輝30日將上街頭，他也正在募集更多的「阿伯」，一起上街加入勸募公投連署的行列，用自己的力量來救自己的台灣、自己的環境與自己的天空。

王明鉅在臉書PO文指出，美國有30州在用核能電力，全世界有31國都在用核能電力，同為海島國家的英國、日本、韓國也全部都在用核能電力。甚至日本被原子彈炸過兩次，又歷經福島核電廠事故，仍然已經重啟9座核電廠，未來幾年要再重啟6座，直到2030年核能電力占比也要高達22%。

這麼多的國家都能享受便宜、清潔、穩定又沒有碳排放的核能發電，台灣這個98%的能源全靠進口的海島國家，當然更應該使用核能發電。

但他還聽到去年推動公投的許多志工朋友們，面臨了推動「核四重啟商轉」的公投連署，既缺志工同時連署也不太踴躍的難關。

如果公投法真的快速修法通過，目前已經在進行的「核四重啟商轉」的公投連署如果還沒達到30萬人的門檻，我很擔心所有已經由公民們填好的連署書，可能全部都要重來。

他已經與王伯輝廠長約好，兩個「阿伯」5月30日晚上一起上街頭，來拜託路過的朋友們，一起來為他與王廠長都認為是台灣偉大建設的核四電廠的重新啟動發電來努力，他也正在募集更多的「阿伯」，一起上街來加入勸募公投連署的行列。