李大維會波頓 台美斷交後國安首長會面首例

2019-05-25 23:12 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



外交部25日指出，為持續深化台美雙方的各項交流與合作，國家安全會議秘書長李大維於本月13日至21日訪問美國，與美方學界及政府官員討論台美共同的安全挑戰。李大維會晤對象包括美國國家安全顧問波頓（John Bolton），創下台美1979年斷交後的首例。

外交部指出，李大維訪問美國期間，會晤來自包括戰略暨國際研究中心、布魯金斯研究院及喬治城大學等智庫亞洲議題學者，以及美國國家安全顧問與其他政府官員。訪問期間，李大維也與美國政府官員共同會晤我邦交國政府官員，均重申對自由及開放印太地區的支持與承諾。

關於台美國安高層互動，據指出，在台美斷交後，1996年3月我國首次民選總統投票前，中共在台海附近導彈演習，當時我國國安會秘書長丁懋時與時任美國白宮副國家安全顧問柏格（Samuel Berger）在紐約會面，商討如何化解台海危機，最後美國派出「獨立號」和「尼米茲號」兩艘航空母艦前往台灣東部與菲律賓海域。這場歷史性的「丁柏會」，開啟了兩國國安高層會商的制度性溝通管道，也建立大約半年一會的定期機制，扁、馬政府並維持相同作法。但過去由我國國安會秘書長與白宮「副國家安全顧問」會商，這次李大維與波頓會晤，提升為「國家安全顧問」層級，因此被稱為台美斷交後「雙方國安高層首長」首度會晤。

外交部在是宣布「北美事務協調委員會」將更名為「台灣美國事務委員會」的新聞稿中，揭露李大維日前訪美，以及會晤美國國家安全顧問與其他政府官員。涉外人士指出，李大維也與美官員與我邦交國帛琉、馬紹爾官員見面，這也是首次有台美官員共同與邦交國官員見面。

外交部表示，為明確反映我國處理對美國事務代表機構的工作內涵，經與美方充分協調溝通，決定將「北美事務協調委員會」（CCNAA）更名為「台灣美國事務委員會」（Taiwan Council for U.S. Affairs，TCUSA）。外交人士指出，這是首次將「台灣」（非台北）放入台灣對美事務機構名稱。