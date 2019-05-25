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柯文哲提歐美標準解決核食 郝龍斌：也比照歐美挺核？

2019-05-25 20:39聯合報 記者周志豪╱即時報導

台北市長柯文哲訪日第三天，下午前進福島核災返還困難區域，曾對核食問題直言「科學問...
台北市長柯文哲訪日第三天，下午前進福島核災返還困難區域，曾對核食問題直言「科學問題，科學解決」的柯文哲，也在會後大啖南相馬市出品的和果子，還說「我只是肚子餓了想吃東西」。記者邱瓊玉／攝影
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去年底反日本核災區食品進口公投過關，出訪日本中的台北市長柯文哲昨在臉書發文表示「It's science」，是否開放應比照歐美標準，形同支持開放。推動反核食公投的國民黨副主席郝龍斌今天揶揄，那柯要不要比照歐美支持台灣使用核電、啟用核四？

郝龍斌表示，高雄市長韓國瑜出國努力推廣台灣優質農產品，柯文哲出國卻努力推銷別國核災區農產品，幫日本核災區農產品背書，「這種奇葩市長我還第一次看到」。他批評柯要拚總統，不應拿台灣人民的食安與健康來換。

郝龍斌柯文哲食安核食
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