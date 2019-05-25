屏科大收容中心經費有解 蘇貞昌：不能刪動物的吃飯錢

2019-05-25 19:59 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌下午前往屏科大野生動物收容中心，在獅虎「阿彪」的面前，「阿彪」還忍不住吼了兩聲。記者翁禎霞／攝影 分享 facebook 國立屏東科技大學保育類野生動物收容中心預算被刪減，經媒體報導後，行政院長蘇貞昌今天下午前往關心，探訪和鴨子共處一室的長臂猿、還有獅虎「阿彪」，蘇貞昌當場指示農委會針對野保中心經費今年應設法補足，明年起不得刪減，因為餵養保育動物無法打折。

另外，近年國內環境飽受外來物種所苦，包括埃及聖䴉、外來蚚蜴等，蘇貞昌也請教野生動物保育中心主任裴家麒「政府應該怎麼做」，裴家騏建議對外來物種必須立即清除，以保護本土物種多樣性，但是獎勵捕抓很可能形成另一種產業鏈，建議仿效國外以志工為主力，全力清除，蘇貞昌也立即指示多參考專家意見。

行政院長蘇貞昌今天下午造訪屏科大野生動物收容中心，由裴家麒介紹，逐一探訪過和鴨子同住的長臂猿「阿祿」、獅虎「阿彪」，「阿彪」看到蘇貞昌接近，還吼了兩聲，猶如宣示地盤，讓在場人士感受到獅虎氣勢。

裴家麒表示，野生動物收容中心的動物主要來自查緝走私、非法捕獵的活口，從1990至2009年間，台灣非常強力查緝非法走私動物，當時台灣一度是全世界模範生，但之後查緝的力道就明顯不足，以食蛇龜為例，兩岸走私還是十分嚴重，收容中心目前就收容了700多隻。

蘇貞昌對此相當重視，除了要求相關單位了解查緝走私、外來物種販售等管道外，也特別指示，收容中心的預算不能像一般公務預算每年刪減10%，這種不是出國旅遊預算，而是動物的吃飯錢，他認為不應該刪減，要求農委會設法補足。