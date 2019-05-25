國民黨今日有囍 馬英九自豪總統任內新生兒增加

2019-05-25 18:10 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



國民黨內今天有囍，屬資深黨工的總務室主任陳澂中午在台北娶媳婦，黨主席吳敦義與前總統馬英九均出席致意。記者周志豪／攝影 分享 facebook 國民黨內「今天有囍」。屬資深黨工的總務室主任陳澂中午在台北娶媳婦，黨主席吳敦義與前總統馬英九均出席致意，吳還以黨大家長身分為新人證婚。有趣的是，兩人致詞時不約而同鼓勵新人多生子女，馬要新人至少生3胎，吳則祝福新人子孫滿堂。

馬英九表示，原國民黨籍前總統李登輝執政12年任內，新生兒減少58000人；民進黨籍前總統陳水扁執政8年，新生兒減少10萬人；民進黨籍現任總統蔡英文執政剛滿3年，新生兒減少32000人，現在中華民國出生率幾乎已是全世界最低。

馬英九說，他做總統8年，新生兒增加15000人，「雖然孩子不是我的，我還是非常興奮」，「國民黨執政不同款就是不同款」。

馬英九致詞時還詢問新人生子計畫，得知還沒決定時，還直接高喊「那我幫你決定生3個小孩」，因為1個孩子太寂寞，2個孩子不嫌多，3個孩子不會錯。

致詞過程，馬英九也重提他的夫妻相處哲學，表示新婚夫妻兩人來自不同的家庭與背景，處理家務難免有不同意見，「裁示」新人家庭未來大事由男方決定，小事由女方決定，但什麼是大事、什麼是小事由女方決定。

馬英九自嘲，他結婚42年，日子就是這樣過來，沒什麼了不起的，家中大、小事都交給太太決定，就天下無事。

馬英九建議，家中太太就全面執政，先生就全面配合，先生一定要做到「謙卑、謙卑、再謙卑」，心裏面最軟的一塊永遠是太太，要偏心一定要偏太太，不能偏其他任何人。聽到男方對馬的建議回應表示「沒問題」，馬還得意稱讚「孺子可教」、「愈來愈上道了」。

吳敦義致詞時則大開馬英九玩笑，跟新人說「馬英九到的地方一定是馬到成功」，祝福新人早生貴子。而致詞順續在馬之前的吳還說，本來應該馬先致詞，但「誰叫你先做黨主席」，讓出席婚禮親友全會心一笑。

今天婚禮除馬英九與吳敦義外，國民黨兩位現任黨副主席曾永權與郝龍斌、副祕書長杜建德、行管會主委邱大展與中投公司董事長陳樹均是座上貴賓，充滿濃濃國民黨味。