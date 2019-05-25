丁守中要再提上訴 柯文哲「13個字」回應

2019-05-25 16:38 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



去年九合一選舉結束後，國民黨台北市長候選人丁守中提起選舉無效訴訟，台北地院5月10日判丁敗訴，全案仍可上訴。經過半個月，丁守中與律師團研究後，決定提起上訴，下周舉行記者會對外說明。