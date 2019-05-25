謝長廷陪柯不陪賴「偏心」？ 柯P笑回：我們本來就較好

2019-05-25 16:37 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



由於行政院前院長賴清德日前訪日時，謝長廷並未陪同這麼長時間，是否覺得謝長廷好像有點「偏心」？柯文哲則是笑說「我們兩個本來就比較好啊」。記者邱瓊玉／攝影 分享 facebook

台北市長柯文哲訪日第三天，今天下午搭車從東京到宮城縣石卷市，沿途除了到福島縣南相馬市的核災返還困難區域進行暗黑視察外，也拜會南相馬市長，參訪南相馬市消防防災中心、消防防災機器人研發場所等，駐日代表謝長廷更是全程陪同，兩人同坐一車。

長達數個小時的車程，兩人到底聊了些什麼？柯文哲說，聊天就是東聊西聊，沒有為了什麼特定目的在講話。

至於謝長廷是否有提到監院案？柯文哲說，不會啦，這些都是政治界的前輩，大風大浪，在台灣政壇翻滾30幾年，真的有level的人，不會去講自己的事情；他也不會去問你要不要選，大前輩就好像前總統李登輝那樣，也不會講那種小事情。

不過由於行政院前院長賴清德日前訪日時，謝長廷並未陪同這麼長時間，是否覺得謝長廷好像有點「偏心」？柯文哲則是笑說「我們兩個本來就比較好啊」。

謝長廷則開玩笑的說說，在自己面前，柯文哲就說還好，在媒體前面就說很好啦。

【中央社／福島25日專電】

台北市長柯文哲訪日第三天，駐日代表謝長廷幾乎全程陪同，柯文哲說，他與謝長廷本來交情就較好，2人在車上沒有抱持特定目的聊天，謝是政壇前輩，不會過問他是否選總統。

柯文哲參訪完南相馬市消防防災中心後，接受媒體訪問時做上述表示。

柯文哲23日至26日赴日參訪東京、富山、福島、宮城4縣，23日晚間至富山出席2019台日觀光高峰論壇，即與謝長廷同台。

柯文哲今天上午與日本學者結束閉門會議後，隨即與謝長廷會合，驅車行經「核災返還困難區域」至南相馬市，2人一路同車，共同參訪東京電力廢爐資料館、南相馬市消防防災中心及消防防災機器人研發場所，也共同拜會南相馬市長門馬和夫。

媒體關心他在車上與謝長廷聊了什麼，柯文哲說，「聊天就是東聊西聊，沒有為了特定目的在講話」，被問及謝長廷是否抱怨監察院糾正外交部一事時，柯文哲說，謝長廷在台灣政壇打滾30幾年，什麼大風大浪沒見過，「真正有level的，都不會去說自己的事情」。

柯文哲表示，謝長廷也不會過問他是否投入2020總統選舉，如他拜會前總統李登輝，對方也不會問這些事情，因為這些人都是政壇資深前輩。

有媒體詢問，謝長廷此行幾乎全程陪同，比起前行政院長賴清德月初訪日時，似乎較偏心柯文哲。

柯文哲表示，「我們兩個本來就比較好」。

另外，針對前立委丁守中要針對「台北市長選舉無效」提出上訴，柯文哲說，「我看看律師費要不要再花我的錢」。