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大啖核食不怕嗎？ 柯文哲：日本都敢給他們的國民吃了

2019-05-25 16:36聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

台北市長柯文哲下午也去拜會南相馬市長門馬和夫。過去曾對核食問題直言「科學問題，科...
台北市長柯文哲下午也去拜會南相馬市長門馬和夫。過去曾對核食問題直言「科學問題，科學解決」的他，則是在會後大啖南相馬市出品的和果子，強調「我只是肚子餓了想吃東西」。記者邱瓊玉／攝影
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台北市長柯文哲訪日第三天，今下午深入福島核災返還困難區進行「暗黑視察」，駐日代表謝長廷更是全程陪同，兩人同坐一車。柯文哲表示，核災一但發生還是很麻煩，因為那個清除汙染太困難了，這些地區要很長很長時間都沒有辦法適應，這也是為什麼核能發電，大家會有疑慮。

值得注意的是，柯文哲下午也去拜會福島縣南相馬市長門馬和夫。過去曾對核食問題直言「科學問題，科學解決」的他，則是在會後大啖南相馬市出品的和果子，強調「我只是肚子餓了想吃東西」，「不要問我好不好吃，我只是肚子餓。」

門馬和夫也在致詞時表示，外界對於福島食品有放射性汙染的傳言，讓他們相當困擾，但其實福島出品的野菜、水果都有檢測安全上架，去年底福島的中小學營養午餐食材，全都來自南相馬市提供，希望大家用心、用眼睛體會南相馬市現在的狀況。

至於是否覺得日方有意想透過自己傳話？柯文哲表示，其實我們就是用科學的方法解決問題，不要用意識形態，自己是外科醫生出身，一切就是看數據，可以設個機器檢測放射線，看看有沒有、數值是多少，不要用貼標籤的方式解決，面對世間的一切，都用科學態度的話，很多爭議都可以避免。

柯文哲強調，用科學的方法解決問題，不要用意識形態處理每天都要面對的生活問題，台灣過去20幾年來不就是這樣子被搞垮的嗎。

至於是否也是在隔空對主張禁止核食進口的國民黨副主席郝龍斌喊話？柯文哲說，為什麼說要建立一個對的社會，第一條就是政府要是可信的，如果通過認證、標準是安全的，這種事情就是用科學的方式解決，很不喜歡台灣社會貼標籤、意識形態，但問題都沒有解決。

柯文哲還說，他們都敢給日本國民吃了，很多東西不要意識形態、貼標籤，就是用務實態度、科學精神解決我們平常面對的問題。

福島核災柯文哲核食
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