小雞決定母雞風向轉變 郭台銘、韓國瑜支持各擅勝場

2019-05-25 14:03 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜表態參加國民黨總統初選後支持度卻下修，明年將與總統大選合併投票的黨籍立委參選人「非韓不可」氛圍也出現轉向，參與總統初選的鴻海董事長郭台銘也成可接受的母雞選項，認為兩人各擅勝場。

立委林為洲表示，韓國瑜接地氣，支持者以藍營基本盤與出身勞工、農漁業的基層民眾居多，支持群年齡較高；郭台銘則有經濟選民與中間選民支持，「兩人都是好母雞」。郭與韓都有對方沒有的優點，兩人只要互補團結為黨，對黨都加分。

也有北部立委也說，韓國瑜的韓式語言、韓粉部隊是國民黨明年要勝選重要力量；支持郭台銘的經濟選民也能對國民黨選情加分，現在已看不出來韓國瑜與郭台銘加持效果誰比較好。但該立委提醒，韓要把眼前爭議處理好，郭則要端出具體經濟牛肉。

有黨內要角主張，郭台銘有資源、具爆發力，韓國瑜個人魅力目前黨內第一，若最後郭參選總統，以強勢資源輔選立委，韓留守高雄市為黨守住南台堡壘，又可挾個人魅力全台輔選，這才是國民黨明年勝選方程式。

立委陳學聖表示，韓經過高雄市長選戰洗禮之後，能被質疑的問題已經不多；郭台銘卻未經過選戰洗禮，若被提名，恐政見論述還沒講清楚，就被一路追打，拖垮國民黨立委選情。