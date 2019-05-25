親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
民進黨蔡賴之爭
國民黨初選競逐
總統大選新態勢
藍綠布局拚立委
同婚登記起步走
政治
軍事
綜合
翻轉生命的毛孩

小雞決定母雞風向轉變 郭台銘、韓國瑜支持各擅勝場

選舉無效官司敗訴 丁守中已決定上訴

小雞決定母雞風向轉變 郭台銘、韓國瑜支持各擅勝場

2019-05-25 14:03聯合報 記者周志豪╱即時報導

高雄市長韓國瑜表態參加國民黨總統初選後支持度卻下修，明年將與總統大選合併投票的黨籍立委參選人「非韓不可」氛圍也出現轉向，參與總統初選的鴻海董事長郭台銘也成可接受的母雞選項，認為兩人各擅勝場。

立委林為洲表示，韓國瑜接地氣，支持者以藍營基本盤與出身勞工、農漁業的基層民眾居多，支持群年齡較高；郭台銘則有經濟選民與中間選民支持，「兩人都是好母雞」。郭與韓都有對方沒有的優點，兩人只要互補團結為黨，對黨都加分。

也有北部立委也說，韓國瑜的韓式語言、韓粉部隊是國民黨明年要勝選重要力量；支持郭台銘的經濟選民也能對國民黨選情加分，現在已看不出來韓國瑜與郭台銘加持效果誰比較好。但該立委提醒，韓要把眼前爭議處理好，郭則要端出具體經濟牛肉。

有黨內要角主張，郭台銘有資源、具爆發力，韓國瑜個人魅力目前黨內第一，若最後郭參選總統，以強勢資源輔選立委，韓留守高雄市為黨守住南台堡壘，又可挾個人魅力全台輔選，這才是國民黨明年勝選方程式。

立委陳學聖表示，韓經過高雄市長選戰洗禮之後，能被質疑的問題已經不多；郭台銘卻未經過選戰洗禮，若被提名，恐政見論述還沒講清楚，就被一路追打，拖垮國民黨立委選情。

有立委候選人也說，基層還是比較喜歡韓國瑜，韓現在民調的下修，一方面是因為自己人的攻擊，另一方面則是因為郭台銘分食，但只要韓撐過初選獲提名，相關支持者歸隊團結對外，除非有重大爭議發生，韓已沒什麼好打的，也會是較合適的母雞。

鴻海董事長郭台銘。本報資料照片
鴻海董事長郭台銘。本報資料照片
分享
高雄市長韓國瑜。本報資料照片
高雄市長韓國瑜。本報資料照片
分享

韓國瑜郭台銘國民黨
2020總統大選「誰出馬」?一手掌握最新民調、初選分析→

相關新聞

北市事務協調委員會更名 蔡英文：「台美關係緊密」

2019-05-25 13:29

選舉無效官司敗訴 丁守中已決定上訴

2019-05-25 13:50

北協更名 藍：要實質功能深化才能有感

2019-05-25 11:50

影／初選僵局 賴清德「如果我扛得起 請黨中央支持」

2019-05-25 14:06

北美事務協調委員會更名 蔡總統：見證台美關係穩固

2019-05-25 12:52

外交部宣布北協更名 象徵台美關係緊密互信良好

2019-05-25 11:48

影／賴清德現身彰化西瓜節 大啖福興西瓜

2019-05-25 11:31

更名台灣美國事務委員會 府：台美關係更緊密

2019-05-25 11:27

遭質疑「卡韓」 蘇貞昌宣布補助高捷黃線800億

2019-05-25 11:24

龍應台悼念陳新吉：帶著「政治犯」的烙印顛簸一生

2019-05-25 11:13

重大突破 北美事務委員會更名台美事務委員會

2019-05-25 10:40

蘇揆擬廢印花稅 王鴻薇批：中央開支票強迫地方買單

2019-05-25 10:30

3年前也是「她」 柯粉正妹口譯員：一樣喜歡柯Ｐ

2019-05-25 10:24

訪日和東大學者對談 柯Ｐ：東問西問就是沒問選總統

2019-05-25 09:56

台灣有一堆在「粉堆」打轉的人 學者：瘋了

2019-05-25 09:00

蔡英文仇人多 苦苓：恨她的比恨民進黨的還多

2019-05-25 08:46

影／郭董不投資邦交國 馬英九：誤會了，昨通電話

2019-05-25 08:27

唐鳳：政府善用社群媒體打假消息 反制迅速

2019-05-25 02:50

散播不實疫情可罰300萬 食安謠言最高罰百萬

2019-05-25 00:31

馬英九下月訪新加坡 總統府准了

2019-05-25 00:28

日本核食解禁？ 柯文哲：符合安全就可

2019-05-25 00:23

監院查泰源事件：偵查涉刑求取供

2019-05-24 23:50

無畏中國打壓力挺台灣 秘魯議員獲頒外交獎章

2019-05-24 22:28

馬英九訪星簽書 是否與星國政要會晤受注目

2019-05-24 22:28

謝長廷讚柯文哲赴台日觀光峰會：這趟奔波需要一點傻勁

2019-05-24 20:30

刑事訴訟修法 限制被告出境最多8個月

2019-05-24 20:08

KUSO照換成大頭貼！蔡英文讓網友票選換哪張

2019-05-24 19:59

楊秋興請辭高市府兩岸小組副召 韓國瑜要慰留

2019-05-24 19:46

被嗆對小英批評多於對中國 柯文哲：執政者做好是應該

2019-05-24 19:41

監院調查49年前泰源事件 釐清坊間諸多傳言

2019-05-24 19:38

郝龍斌談核食批柯文哲向日輸誠 柯嗆：虧他還是食品專家

2019-05-24 18:33

東京台灣工商會替柯文哲洗塵 年輕支持者問：學姊沒來？

2019-05-24 18:11

立院三讀貨物稅減徵！3款家電最高省2千 柴油車汰換最高省40萬

2019-05-24 18:09

韓為賴抱不平 蔡英文：韓市長多把心思放在市政上

2019-05-24 17:53

韓國瑜參加高雄旅展開幕 人潮滿滿

2019-05-24 17:50

賴清德現身環團遊行 陳致曉嗆：南鐵案程序正義在哪？

2019-05-24 17:44

立院三讀 審判中羈押期間累計不得逾5年

2019-05-24 17:30

監委公布泰源事件調查 同期政治犯施明德到場致意

2019-05-24 17:12

韓國瑜指退前朝高官「打韓」前局長反擊「胡說八道」

2019-05-24 17:03
看更多

熱門文章

指使楊秋興攻擊韓國瑜？郭台銘反問：我有那麼笨嗎

2019-05-24 14:54

楊秋興砲轟「噁心」 韓國瑜回應這麼說

2019-05-24 15:30

郭台銘：馬英九參訪的國家 我都不會去投資

2019-05-24 17:12

楊秋興抨韓國瑜恩將仇報後 確定辭高市兩岸工作小組

2019-05-24 16:26

名嘴紛紛不挺韓國瑜 藍委點出「關鍵動作」做太遲

2019-05-25 10:43

「決戰2020贏回台灣」韓粉6／1聚凱道 韓國瑜：會參加

2019-05-25 10:55

軍人年改讓政府負擔不減反增？退輔會說原因

2019-05-24 18:07

打開幸福迎接愛 竹市兩對同婚新人分享喜悅

2019-05-24 16:22

韓粉太虛、柯P沒有組織 楊秋興：郭台銘出線必勝

2019-05-25 09:31

昨感冒就醫今辭世 水墨畫名家李奇茂享壽94歲

2019-05-24 15:27

韓國瑜指退前朝高官「打韓」前局長反擊「胡說八道」

2019-05-24 17:03

蔡英文仇人多 苦苓：恨她的比恨民進黨的還多

2019-05-25 08:46

擁抱真愛！同婚合法上路 中山大學社會系主任登記結婚

2019-05-24 23:54

同婚體現台灣跟中國不一樣！ 蔡英文回覆艾倫「愛最大」

2019-05-24 22:22

韓鬆口決戰2020 柯Ｐ酸：政治一百分，經濟零分？

2019-05-25 09:55

重大突破 北美事務委員會更名台美事務委員會

2019-05-25 10:40

神祕景點僅限台灣人參觀！ 揭開馬祖240巨砲面紗

2019-05-24 18:51

同婚專法上路第一天 526對完成結婚登記

2019-05-24 20:12

影／郭董不投資邦交國 馬英九：誤會了，昨通電話

2019-05-25 08:27

吳敦義一手壓下 挺同跑票案藍委懲處不了了之

2019-05-24 16:07

郭台銘選總統 再喊林百里「大哥」

2019-05-24 15:02

卓榮泰臉書提「3月8日那天到底發生了多少事？」

2019-05-24 20:15

如何應對美中貿易戰？郭台銘強調這8個字

2019-05-24 17:24

評韓國瑜、柯文哲 郭台銘：柯會邊緣化

2019-05-24 15:09

她們催生同婚專法今帶女兒登記 鄭文燦：應得的權利

2019-05-24 15:04

楊秋興請辭高市府兩岸小組副召 韓國瑜要慰留

2019-05-24 19:46

苗栗第一對登記女同志 未來克服生養孩子限制

2019-05-24 15:46

綠初選 提解套！賴清德：民調跟誰對比都接受

2019-05-25 00:02

出身基督教模範家庭 醫師與律師完成同婚登記

2019-05-24 17:36

台灣有一堆在「粉堆」打轉的人 學者：瘋了

2019-05-25 09:00

帶女兒見證同婚 她們感動：不能不行如今不可思議

2019-05-24 17:20

遭質疑「卡韓」 蘇貞昌宣布補助高捷黃線800億

2019-05-25 11:24

同性婚姻登記首日 桃園27對結婚了！

2019-05-24 17:39

什麼是「站𦨭」？ 蔡總統臉書影片看了就知道

2019-05-25 00:43

同婚登記 台南Tina、Jessy搶得全台頭香

2019-05-24 17:30

立院三讀 企業禁止轉掛派遣勞工

2019-05-24 15:50

選舉無效官司敗訴 丁守中已決定上訴

2019-05-25 13:50

同婚專法上路 脫口秀主持人艾倫推特盛讚台灣

2019-05-24 20:34

郭台銘：參選不為卡韓 要讓人民多一種選擇

2019-05-24 23:43

為同志女兒遮風擋雨20載 「脆瓜阿公」上街遊行爭權益

2019-05-24 21:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top