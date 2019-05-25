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北市事務協調委員會更名 蔡英文：「台美關係緊密」

2019-05-25 13:29聯合報 記者林敬殷╱即時報導

「北美事務協調委員會」更名為「台灣美國事務委員會」，蔡英文總統稍早在臉書發文，新的名稱，來自台美之間的共識，能切實反映實質業務。這是也是我們第一次把「台灣」和「美國」對等放入事務機構名稱，象徵了台美關係緊密，存在良好的互信。　　

蔡總統說，謝謝所有為此付出努力的外交同仁，讓我們保持自信，繼續與世界同行。

蔡總統表示，周末早上，我們和美國有外交進展的好消息。

蔡總統細數四十年的歷史，她說，1979年，美國依據《台灣關係法》規定，成立了 美國在台協會 AIT，作為執行美國政府與台灣相關事務的代表機構。同一年，我們也設立「北美事務協調委員會」（Coordination Council for North American Affairs，CCNAA），作為AIT的對等機構。　　

蔡總統表示，因為當年有特殊的時空背景，所以我們用「北美」代替「美國」的稱呼，也突顯出台灣外交處境的困難。如今，經過台美雙方不斷協調及共同努力後，2019年，也是《台灣關係法》立法40周年，我們處理美國事務的代表機構，終於正式更名成「台灣美國事務委員會」（Taiwan Council for U.S. Affairs，TCUSA）。　　

蔡總統說，新的名稱，來自台美之間的共識，能切實反映實質業務。這是也是我們第一次把「台灣」和「美國」對等放入事務機構名稱，象徵了台美關係緊密，存在良好的互信。她感謝所有為此付出努力的外交同仁，「讓我們保持自信，繼續與世界同行！」

「北美事務協調委員會」更名為「台灣美國事務委員會」，蔡英文總統稍早在臉書發文，新...
「北美事務協調委員會」更名為「台灣美國事務委員會」，蔡英文總統稍早在臉書發文，新的名稱，來自台美之間的共識，能切實反映實質業務。圖／翻攝自蔡總統臉書
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