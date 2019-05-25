北協更名 藍：要實質功能深化才能有感

2019-05-25 11:50 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 ╱即時報導



外交部今天宣布，經與美方充分協調溝通，決定將「北美事務協調委員會」，更名為「台灣美國事務委員會」。民進黨立委王定宇指出，從2016年底將「交流協會」更名為「日台交流協會」起，我駐外單位就開始著手推動更名，希望能在名稱上讓國際社會清楚辨識，「我們是擁有兩千三百萬人口的台灣」。

王定宇說，台灣事務在美國國務院的位階並不高，美方同意更名，背後代表台美互動更直接、密切，雙方互信也有所提升，此外，美中關係從過去夥伴轉為競爭者，也讓美方在此議題上，比較沒有顧忌中國反彈。

國民黨立法院黨團書記長吳志揚質疑，台灣社會更關切的是，美方實質對台灣的幫助，包括軍售、安全承諾，甚至是在這次中美貿易大戰，如何有具體政策保護台灣廠商。吳志揚說，名稱改變一定有一套邏輯，但更希望看到的是，具體對台灣幫助的作為。外交部發言人李憲章指出，更名還有後續相關作業，須報到行政院去，法制作業預計還需一段時間，目前沒有確切時間表。