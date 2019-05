外交部宣布北協更名 象徵台美關係緊密互信良好

2019-05-25 11:48 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 ╱即時報導



外交部今天發布新聞稿指出,在與美方充分協調溝通後,決定將「北美事務協調委員會」(Coordination Council for North American Affairs,CCNAA)更名為「台灣美國事務委員會」(Taiwan Council for U.S. Affairs,TCUSA)。外交部表示,今年適逢台灣關係法立法40週年,我處理美國事務的代表機構獲該新名稱,象徵台美關係緊密,互信良好,意義非凡。

外交部指出,美國依據《台灣關係法》的規定,成立美國在台協會(AIT),作為執行美國政府與台灣相關事務的代表機構,我方同時設立「北美事務協調委員會」,作為對等機構。近年來政府積極爭取我國處理對美國事務代表機構的名稱,盼更能切實反映實質業務及台美關係內涵,經過雙方不斷協調及共同努力,終於就新名稱取得共識。