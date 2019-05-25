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蔡賴之爭 陳亭妃嘆：當初拋下紛擾全力輔選卻成箭靶

2019-05-25 11:44聯合報 記者鄭維真╱即時報導

賴清德日前指出，民進黨這幾年變化很多，與他加入民進黨的時候已不同，當時民進黨不可能像郭信良脫黨參選議長的情形，還要開會多次才開除，黨紀在社會上已經打上一個問號。台南市議長郭信良表示，民進黨團違反程序在先，總統初選他也無意介入，為何要如此傷害他？立委陳亭妃今也發聲明感嘆，2個多月前的立委補選才剛過，「當初拋下紛擾全力輔選的我們卻再次成了箭靶，心裡除了難過還是難過。」

郭信良表示，如果一場民進黨總統初選，新潮流的地方黨部主委可以罵總統，議員可以叫總統退出民進黨，初選參選人可以背離事實傷害總統，台灣的未來到底何在？

郭說，民進黨團違反程序在先，他把票投給自己，不是投給國民黨，反而是國民黨把票投給他，316立委補選，他也未替其他黨站台，不知「叛黨」從何而來？鄭文燦在桃園有人和，受到國民黨、民進黨、無黨等支持，民進黨都認為這就是典範，為什麼場景換到台南，就變成「叛黨」了呢？

郭信良表示，自己無意介入總統初選，上周總統南下行程，他也是受主辦單位邀請，卻讓賴陣營有這麼大的反應，他呼籲，初選是一時的，台灣的未來是永遠的。

陳亭妃今早也在臉書發聲明，她說，兩個月前的立委補選歷歷在目，當時台南選情低迷，基層支持者對於選情都十分擔憂且不樂觀，在總統蔡英文、卓榮泰主席的努力整合下，過去黨內有不同意見的大家，在當時都願意拋下彼此之間的紛紛擾擾，全心全意去輔選民進黨所提名的候選人。

陳亭妃說，因為在大家的團結之下，民進黨險勝順利保住了台南這席最綠的席次，只是沒想到，距離補選結束也才不過兩個月多一點的時間，當初拋下紛紛擾擾全力輔選的我們，卻再次成了箭靶，「我的心裡除了難過還是難過」。

總統蔡英文（第一排左五）上周走訪台南，台南議長郭信良（第一排左三）陪同。本報資料...
總統蔡英文（第一排左五）上周走訪台南，台南議長郭信良（第一排左三）陪同。本報資料照片
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民進黨郭信良陳亭妃
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