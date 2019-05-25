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世衛行動團返國説明會 陳時中說明手錶被偷

2019-05-25 11:31聯合報系攝影中心 記者曾吉松╱即時報導

衛福部上午舉行世衛行動團返國説明記者會，因台灣連續3年未能獲邀參與世界衛生大會（WHA），世衛行動團上午返回台灣立刻前往總統府報告成果，隨後在衛福部說明多場雙邊論壇與他國交流，部長陳時中主持時說明手錶被偷經過。

衛福部上午舉行世衛行動團返國説明記者。記者曾吉松／攝影
衛福部上午舉行世衛行動團返國説明記者。記者曾吉松／攝影
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因台灣連續3年未能獲邀參與世界衛生大會（WHA），世衛行動團上午返回台灣立刻前往...
因台灣連續3年未能獲邀參與世界衛生大會（WHA），世衛行動團上午返回台灣立刻前往總統府報告成果。記者曾吉松／攝影
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隨後在衛福部說明多場雙邊論壇與他國交流，部長陳時中主持時說明手錶被偷經過。記者曾...
隨後在衛福部說明多場雙邊論壇與他國交流，部長陳時中主持時說明手錶被偷經過。記者曾吉松／攝影
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部長陳時中主持時說明手錶被偷經過。記者曾吉松／攝影
部長陳時中主持時說明手錶被偷經過。記者曾吉松／攝影
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衛福部總統府
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