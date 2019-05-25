3年前也是「她」 柯粉正妹口譯員：一樣喜歡柯Ｐ

2019-05-25 10:24 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



27歲的葉乃萱在三年前曾擔任柯文哲訪日的口譯之一。圖擷自 Facebook 分享 facebook

台北市長柯文哲訪日第三天，為了要和日本學者、政要順利溝通，北市府總共請了2位隨行翻譯，其中27歲的葉乃萱，也是柯文哲三年前訪日的口譯之一。本身就是「柯粉」的葉乃萱表示，這次很難得有機會，特別向公司請假來幫忙，還說三年後一樣喜歡柯文哲。

畢業政大日文系的葉乃萱，5年前到日本一橋大學當交換生，3年前畢業後就在日本的會展公司工作。

柯文哲2016年訪日時，葉乃萱就是柯文哲的隨行翻譯之一，如今3年過去，又來幫柯文哲的忙，讓不少市府人員都覺得葉乃萱怎麼這麼成熟。

葉乃萱笑說，北市府有問這次有沒有時間，要不要一起來，由於上次受到大家照顧，再加上這次難得有機會，就再來幫忙。

葉乃萱表示，3年後還是一樣喜歡柯文哲，覺得他是認真在做事的政治人物，很踏實很好，參訪行程超滿，都是每天早上7點一直到晚上11點的行程，也讓大家都知道他是很認真的市長。

不過葉乃萱也笑說，柯文哲常常語出驚人，不知道該怎麼翻譯，像是三年前有貴賓送禮給柯市長，柯當下卻回說「這是給窮極無聊的人玩的」，讓翻譯相當尷尬，她也有想過，如果要翻譯，大概要翻成「這個禮物很特別」。