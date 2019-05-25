訪日和東大學者對談 柯Ｐ：東問西問就是沒問選總統

2019-05-25 09:56 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市長柯文哲訪日第三天，今一早先是和東京大學教授川島真早餐會，隨後前往東京大學東洋文化研究所進行閉門會議，總計9位教授、3位研究人員出席，雙方約見面會談一小時。

至於雙方究竟談了些什麼？柯文哲會後受訪時卻笑說，「奇怪，出來怎麼沒有什麼印象」，還說學者事做學術研究，「東問西問」，好玩而已。

柯文哲表示，這次就是交換意見，我們大部分都聽他們講，這次也發現日本和台灣一樣，都夾在中國大陸、美國的中間，所以日本怎麼應付這個局面，可以給台灣作為一個參考點。

柯文哲也說，這些學者是研究兩岸、研究中國、研究台灣，學者對什麼都好奇，東問西問，好玩而已。

至於是否有問到要不要選總統？柯文哲笑說，奇怪，只有這題沒有問到，很納悶怎麼沒有問這題。

柯文哲說，這次來的主要目的不是做什麼，而是讓幕僚和這些人有建立關係，北市府需要的是國際顧問，可以再不同地方有很多顧問，然後透過電子郵件詢問想法，搜集不同大學重要顧問，搜集五、六個，對於決策品質會改善。

柯文哲還說，你以為來講幾分鐘會講很多嗎？最主要的目的是讓團隊彼此交換名片，建立郵件聯繫。

據了解，柯文哲在席間除了談到如何讓台灣經濟變好外，還有被問到中美台關係的看法、福島五縣市食品議題的看法等。

北市府發言人劉奕霆表示，許多學者對美、中、日台及兩岸關係皆有提問，另外也有福島五縣食品議題的看法，市長也就一貫立場給予回應，並認為美中對抗仍是未來國際趨勢，因此台灣要如何求取平衡是重點。