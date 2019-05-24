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艾倫的推特文 蔡總統回應了

2019-05-24 23:30聯合報 記者林敬殷╱即時報導

美國知名脫口秀「艾倫秀（Ellen Show）」主持人艾倫·狄珍妮（Ellen DeGeneres）在推特上大力稱讚台灣，並說台灣是亞洲第一個允許婚姻平等的國家。蔡英文總統也回文表示，「感謝艾倫，我非常驕傲能為這個「LoveWins」（愛最大）的國家服務，在這裡每一個人都有結婚的權利，每一個人！」

同婚專法「司法院釋字第748號解釋施行法」今天正式上路，美國知名脫口秀「艾倫秀（Ellen Show）」主持人艾倫·狄珍妮（Ellen DeGeneres）在推特上以國家稱呼台灣，盛讚台灣是亞洲第一個允許婚姻平等的國家。

艾倫說，Taiwan is now the first Asian country to allow marriage equality. Let’s celebrate every step in the right direction.

蔡總統稍後也回文給艾倫說，「Thank you, Ellen! I am proud to serve this country where #LoveWins, so everyone has the right to marry. Everyone!」

艾倫本人是一位女同志，十分關心平權議題的艾倫秀主持人狄珍妮，也在推特上發推表示，「台灣現在是第一個允許婚姻平等的國家，讓我們慶祝朝著正確方向邁出的每一步」。（Taiwan is now the first Asian country to allow marriage equality. Let’s celebrate every step in the right direction.）

有關「#LoveWins」的由來，一般說法是2015年6月26日，美國最高法院裁定同性婚姻全美合法，讓6月26日成為足以與黑人平權勝利相提並論的歷史性之日，後來，在推特上開始使用「#lovewins」作為支持同性婚姻合法的標籤。

美國知名脫口秀「艾倫秀（Ellen Show）」主持人艾倫·狄珍妮（Ellen ...
美國知名脫口秀「艾倫秀（Ellen Show）」主持人艾倫·狄珍妮（Ellen DeGeneres）在推特上大力稱讚台灣，說台灣是亞洲第一個允許婚姻平等的國家。蔡英文總統稍早也回文表示，「感謝艾倫，我非常驕傲能為這個「LoveWins」（愛最大）的國家服務，在這裡每一個人都有結婚的權利，每一個人！」照片翻攝自Ellen DeGeneres推特。
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同性婚姻脫口秀同婚專法
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