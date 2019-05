艾倫的推特文 蔡總統回應了

2019-05-24 23:30 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



美國知名脫口秀「艾倫秀(Ellen Show)」主持人艾倫·狄珍妮(Ellen DeGeneres)在推特上大力稱讚台灣,並說台灣是亞洲第一個允許婚姻平等的國家。蔡英文總統也回文表示,「感謝艾倫,我非常驕傲能為這個「LoveWins」(愛最大)的國家服務,在這裡每一個人都有結婚的權利,每一個人!」

同婚專法「司法院釋字第748號解釋施行法」今天正式上路,美國知名脫口秀「艾倫秀(Ellen Show)」主持人艾倫·狄珍妮(Ellen DeGeneres)在推特上以國家稱呼台灣,盛讚台灣是亞洲第一個允許婚姻平等的國家。

艾倫說,Taiwan is now the first Asian country to allow marriage equality. Let’s celebrate every step in the right direction.

蔡總統稍後也回文給艾倫說,「Thank you, Ellen! I am proud to serve this country where #LoveWins, so everyone has the right to marry. Everyone!」

艾倫本人是一位女同志,十分關心平權議題的艾倫秀主持人狄珍妮,也在推特上發推表示,「台灣現在是第一個允許婚姻平等的國家,讓我們慶祝朝著正確方向邁出的每一步」。(Taiwan is now the first Asian country to allow marriage equality. Let’s celebrate every step in the right direction.)