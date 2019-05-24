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刑事訴訟修法 限制被告出境最多8個月

2019-05-24 20:08聯合報 記者王聖藜╱即時報導

立法院今天三讀通過「刑事訴訟法」限制出境、出海條文修正案，法務部晚間說，為防止涉嫌犯罪被告逃匿，司法實務上法官與檢察官常諭知限制出境、出海，但對於人民權利影響甚大，長久以來受到各界的質疑。今天修法三讀通過將有明確規定。

法務部說，為落實建立防逃機制，並兼顧人民權益保障及偵審需求，法務部與司法院多次研議後共同研擬刑事訴訟法部分條文修正草案，並增訂「限制出境、出海」專章。

法務部說，增訂刑事訴訟法第8章之1明訂限制出境、出海為獨立型態的強制處分，並賦予檢察官、法官得逕行對被告限制出境、出海，以保全被告到案，以防免被告逃匿，妨礙國家刑罰權行使。

法務部指出，因限制出境、出海是干預人民入出國境的權利，為保障被告救濟的權利，並兼顧檢察官偵查犯罪的需求，規定應於限制出境、出海後6個月內以書面通知被告。

法務部說，本次修法明定偵查、審判中限制出境、出海的期限，偵查中不得逾8月，若認有繼續限制必要者，應於限制期間屆滿前附理由向法院聲請延長，第一次延長不得逾4月、第二次延長不得逾2月，以延長二次為限，因此，偵查中得限制出境、出海的期限最長為14個月。

另外，審判中的限制出境、出海每次不得逾8月，犯最重本刑為有期徒刑10年以下之罪者，累計不得逾五年，其餘之罪，累計則不得逾10年。

法務部說，限制出境、出海新制就偵查中延長限制期限時，兼採相對法官保留原則，彰顯台灣刑事訴訟法對於真實發現與被告權益保障平等重視的理念，法務部將持續督促檢察官審慎運用權限，完善建立防逃機制，並落實對於人民權益的保障。

法務部表示，為落實建立防逃機制，並兼顧人民權益保障及偵審需求，法務部與司法院多次...
法務部表示，為落實建立防逃機制，並兼顧人民權益保障及偵審需求，法務部與司法院多次研議後共同研擬刑事訴訟法部分條文修正草案，並增訂「限制出境、出海」專章。記者王聖藜／攝影
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刑事訴訟檢察官立法院

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