民法意定監護三讀 法務部：尊重本人自主意思

2019-05-24 19:56 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



立法院於今天三讀通過「民法部分條文修正草案」意定監護條文。法務部晚間指出，新法上路使我國成年監護制度除了原有的「法定監護制度」外更加完善，值此我國高齡社會之際，有助於正面維繫家庭關係及補充法定成年監護不足的問題。。

法務部說，鑑於我國於去年已進入高齡社會，隨著高齡人口的增加，須有更完善的成年監護制度，現行成年人監護制度係於本人喪失意思能力始啟動之機制，無法充分符合受監護人意願；而意定監護制度，是在本人之意思能力尚健全時，本人與受任人約定，於本人受監護宣告時，受任人允為擔任監護人，以替代法院依職權選定監護人，使本人於意思能力喪失後，可依其先前之意思自行決定未來的監護人，較符合人性尊嚴及本人利益，並完善民法監護制度。

本次新增「意定監護制度」是本於「尊重本人之意思自主」之原則，故法院為監護之宣告時，於本人訂有意定監護契約者，以意定監護優先為原則；另為保障受監護宣告者之權益，草案亦設有監護人如有顯不適任或不符受監護人最佳利益之情形，得聲請法院改定監護人之規定。