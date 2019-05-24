楊秋興請辭高市府兩岸小組副召 韓國瑜要慰留

2019-05-24 19:46 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



前高雄縣長楊秋興今天向高雄市政府請辭兩岸小組副召集人，高雄市長韓國瑜（圖）表示，將慰留楊秋興。圖／報系資料照片 分享 facebook 前高雄縣長楊秋興今天向高雄市政府請辭兩岸小組副召集人，高雄市長韓國瑜將慰留楊秋興。

楊秋興的書面辭呈由他的祕書轉交高雄市政府，市府證實已收到辭呈，韓國瑜表示將慰留楊，並表示許多台商兩岸交流事宜還是希望楊秋興能夠和市府一起努力。