被嗆對小英批評多於對中國 柯文哲：執政者做好是應該

2019-05-24 19:41 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市長柯文哲訪日第二天，今晚出席東京台灣商工會舉辦的歡迎晚宴，並進行約莫30多分鐘短講，不過在提問時間時有台僑表示，指台灣主要的敵人就是中國，但柯市長對於蔡英文總統的批評卻多於對中國的批評，這是許多人心中的疑問，詢問柯文哲對蔡英文執政3年來有覺得什麼做得好的地方？對於中國又有哪些值得批評的地方？

對此，柯文哲直言，身為一個執政者，做得好是應該，因為人民把權力給你，你本來就應該要做對，若有不對的地方就要回去反省，看看哪裡要改，「指出你哪裡不對，不代表就是你的敵人。」

柯文哲表示，最近去美國一趟，回來人家說他考幾分，自己回答「65分」，中國部分則是考55分。

柯文哲說，中國要併吞台灣，這是既定政策，不管你喜歡也好，不喜歡也好，他一定要幹掉你，唯一要做的是怎麼活下去。台灣有它的重要性，現階段美國不可能放掉台灣作為第一島鏈的重要位置，況且台灣出問題，日本會比台灣海要緊張，因為日本的生命線會被切斷。

柯文哲說，台灣現階段統獨是假議題，因為美國不可能讓台灣獨立，也不可能統一，所以統獨是假議題，但在台灣卻變成一個真問題。

柯文哲還提到，猴子不是爬在樹上，屁股才是紅的，他是因為爬上樹，紅屁股才被人家看見，現在只是因為國民黨沒有執政，沒有被看到，看到也會批評。

柯文哲強調，作為執政者，做好是應該的，做不好就要批評，因為人民把權力給你，你本來就應該要做對。台灣夾在中美之間，其實日本也是一樣，所以日本怎麼處理，對台灣是個很大借鑑。

柯文哲強調，但現在為止，「我有做什麼對不起台灣的事情嗎」，「沒有啊」。人家說不是敵人就是朋友，但在台灣卻是「不是朋友就變成敵人」，純粹就是權力的保衛戰，但其實不是罵你就是敵人。

柯文哲說，作為執政者，做對是應該，做不對回去要反省，看看哪裡要改，指出你哪裡不對，不代表就是你的敵人。

柯文哲表示，外科醫生經常召開是死亡與併發症討論會，我們都非常歡迎批評，因為不解決問題，問題會解決我們。

柯文哲說，自己最近在思考，1933年希特勒不是武裝鎮變上台的，他是民眾投票擁護上台的，最後德國人戰敗都在思考怎麼會讓一個瘋子把社會帶上毀滅之路，但其實這是因為德國人受了大多屈辱 。

柯文哲說，台灣人民太絕望，已經換了3個總統都還是這樣子，所以隨便來，誰來做都不怕，這不是一個民主社會該有的現象。

柯文哲說，台灣社會有時候要有信心，雖然還是有很多困難，但要相信台灣會越來越好。