監院調查49年前泰源事件 釐清坊間諸多傳言

2019-05-24 19:38 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ╱即時報導



民國59年國防部台東泰源感訓監獄發生5名受刑人刺殺衛兵，意圖發動武裝獨立革命的「泰源事件」，是台獨運動多年來少數的武裝起事。但因為時間久遠、地處偏地、參與者知名度較低，多年來外界所知實況有限，而且往往以訛傳訛，出現各種傳言。監委王美玉進行調查後發現，包括維基百科在內，對本事件的介紹都有許多錯誤。

本案是王美玉接受民進黨前主席施明德陳情而立案調查，當時施明德也在泰源監獄服刑。監院國防情報、司法獄政兩個委員會的聯席會，於5月23日通過調查報告。施明德今天特別到場表達感謝，並且嚴厲抨擊前總統陳水扁，身為民進黨第一位總統，卻在任內將「三大案」（美麗島事件、林義雄宅血案、陳文成事件）相關檔案列為永久機密。

王美玉說，泰源監獄於民國50年成立，主要關押政治犯，其中部分受刑人調服外役。民國59年，外役受刑人江炳興、鄭金河、詹天增、謝東榮、陳良及鄭正成，計畫奪取泰源監獄警衛槍械、進而釋放其他監犯、進占台東、宣揚台灣獨立之反政府行動。他們私製四把尖刀，原本計畫於2月1日進行，但因衛兵人數眾多而叫停。2月8日，江炳興、鄭金河認為監獄戒護鬆弛，再度糾合另外四人，預備於中午發動，但鄭正成不願參加，隨即自行逃亡，潛往山區。

當天中午，另外五人依計畫到監獄後牆路旁，等待換班衛兵經過，發起突襲，刺殺班長龍潤年（後重傷不治），趁著其他衛兵張皇失措，搶到三把步槍、109發子彈。龍潤年身中兩刀，負傷後仍試圖追捕犯人，隨後送醫急救仍不治身亡。

事件發生後，政府調動軍、警、地方民眾總計高達六萬人次，在當地山區進行搜捕，並且懸賞提供情報。2月13日至18日，六人（包含鄭正成）都被逮捕。江炳興被捕時，還曾高喊「台灣獨立萬歲」。

2月20日，警總保安處將案件移交軍事檢察官，3月18日偵查終結，20日提起公訴。警總軍事法庭於3月30日判決，除鄭正成有期徒刑15年之外，其餘五人死刑。依據當時軍事審判法，案件呈國防部申請覆判，於4月10日覆判核准。5月30日，五人在新店安坑刑場槍決。其中江炳興、陳良的遺書，因為有暗示台獨與壯烈之意，因此被扣留不發給家屬。

此外，坊間流傳，本案中有本省籍的衛兵與當地山青參與武裝起事，部分口述歷史還指有50~60人因此被槍決。調查報告也指出並無其事，三名因為「預聞逆謀不報」被捕的衛兵賴在、張金隆、李加生，只有賴在被判處無期徒刑，張、李則不起訴。不過，此次監委訪問賴在，他表示當初曾遭到電擊等刑求取供。

王美玉在報告中說，當時屬戒嚴時期，六名被告當時雖非現役軍人，但受軍法審判，本身並無違反軍事審判法，但偵審過程從提起公訴至死刑執行僅兩個月餘，尤其覆判庭在初判宣判死刑至覆判核准僅六日，同時並未收到被告聲請覆判理由，即為死刑判決，遭致爭議。偵查過程也涉有刑求取供，原判決採用非任意性自白作為判決理由，均有違誤，嚴重背離國家現今所承認之公民與政治權利國際公約第14條公平法院原則及正當法律程序等普世價值，自應引為殷鑑，以策來茲。

此外，包括維基百科等外界資訊，常引用公文指稱，本案是因為蔣中正總統批示而判處死刑。此次調查也指出，相關說法全屬以訛傳訛。蔣中正批示「應將此六名皆判刑槍決，而賴在、張金隆、李加生等三犯以警衛部隊士兵而竟預聞逆謀不報，其罪難宥，應照法重處勿誤」，時間是4月27日，國防部早於該批示前，已核准六名被告之覆判判決，張金隆、李加生也已經不起訴，並未因總統批示而改變原判決。

王美玉表示，從蔣中正這段時間對相關公文的批示，可看出「應將此六名皆判刑槍決」的批示，是因為公文中也提到，將把泰源其他受刑人移往綠島，蔣中正誤將其與涉案六人混為一談。另外，當時行政院長蔣經國在美國訪問，正好遭到台獨人士黃文雄、鄭自才謀刺未果，蔣中正是否因為愛子差點遭遇不測而影響情緒，則無法從現有證據判斷。