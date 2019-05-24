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彰銀工會促金管會要求台新金釋出彰銀 顧立雄苦笑回應

2019-05-24 18:59聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

彰化銀行經營權案，高等法院前年判決，財政部應支持台新金指派過半股東，取得經營權；但最高法院判決廢棄二審判決，發回高院更審。對此彰銀工會表示，台新金控長達13年盤據彰銀董事會，已嚴重影響彰銀公司治理，主張金管會應貫徹「金金分離」政策，要求台新金控釋出彰銀股權。

對此，金管會主委顧立雄僅苦笑但未發一言，沒有回應。

彰化銀行自103年股東臨時會改選董事，財政部取得經營權，台新金控因此對財政部提起民事訴訟確認契約關係存在，歷經臺北地方法院、高等法院審理，最高法院於昨日廢棄二審原判決，發回臺灣高等法院，重回原點。

彰銀工會認為，財政部爭取到5萬7千餘名股東支持，取回彰銀經營權，是回應民意成功守住全民資產。彰銀工會呼籲台新金控，尊重股東會決議，停止假處分聲請、訴訟等非理性的舉措；希望金管會能制止違反金融秩序的脫序行為。

彰銀工會認為，財政部與台新金控間根本不存在任何契約，縱有表決權拘束契約，該契約也不應該有長期的效力，否則將造成股份與表決權長期分離，這種非常態的情況，對彰銀公司治理絕非有利，已經違反公序良俗，而不具有任何效力。

彰銀工會指出，彰化銀行與台新金控皆為上市公司，經營權爭議將嚴重損害雙方全體股東的權益。台新金控長期占據彰銀董事席次，取得彰銀人事權、營業秘密及經營策略等機密資訊，有「競業禁止」與「營業秘密外洩」疑慮，違反利益衝突。

彰銀工會要求，金管會應貫徹「金金分離」政策，要求台新金控比照中信金併兆豐或開發併金鼎等二次金改併購不成的案例，在金管會的監督下釋出彰銀股權，以避免台新金控經由董事會，繼續戕害彰銀公司治理及股東利益，讓爭議盡早落幕。

民事訴訟上市公司顧立雄台新金控彰銀

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