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東京台灣工商會替柯文哲洗塵 年輕支持者問：學姊沒來？

2019-05-24 18:11聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

台北市長柯文哲訪日第二天，今天東京台灣工商會舉辦歡迎晚宴，為柯文哲洗塵，總計約150位參加。不過相較於柯文哲3年前訪日時，不僅每天都有歡迎晚宴，甚至還有僑宴、台北之夜等活動，今年似乎支持度大不如前。

對此，柯文哲表示，時間排不進去啊，昨天是富山縣知事，今天是台灣工商會，每天都塞滿了啊。

柯文哲表示，我們在日本還是有很多台灣的僑胞，不管是求學，還是做生意都有，其實不管是和日本做生意，僑胞還是我們的灘頭堡，還是很重要。

柯文哲也說，這次來日本和選不選總統沒有關係，對我們來說，就是定位城市外交、學習之旅。

東京台灣工商會會長陳五福表示，柯文哲風塵僕僕到日本，今天只是盡地主之誼有個招待，出席的貴賓都是以年輕朋友為主，而且不少年輕朋友問說「學姐」有沒有來。

陳五福說，只要是中華民國政府的政要都會盡全力招待，沒有色彩之分，商會支持能服務台灣人民，為台灣人民加油的候選人。

至於是否代表會支持柯文哲？陳五福說，候選人還沒有出來，沒有辦法明確答案，但相信有柯粉、韓粉、郭粉，商會完全保持中立態度。

此外，高雄市長韓國瑜、鴻海集團董事長郭台銘也有意訪日，是否會招待？陳五福說，如果郭董、韓國瑜願意來日本舉行交流，也是樂意招待。

對於支持者多半是年輕人，柯文哲說，其實台僑也是常常會回去，不管是來日本讀書還是工作，還是和台灣有很多聯絡，特徵特性不會換個地方就改變，這不是問題。

台北市長柯文哲訪日第二天，今天東京台灣工商會舉辦歡迎晚宴，為柯文哲洗塵，總計約1...
台北市長柯文哲訪日第二天，今天東京台灣工商會舉辦歡迎晚宴，為柯文哲洗塵，總計約150位參加。記者邱瓊玉／攝影
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柯文哲韓國瑜東京學姐黃瀞瑩

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