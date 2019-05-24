韓為賴抱不平 蔡英文：韓市長多把心思放在市政上

2019-05-24 17:53 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



蔡英文總統今天到中和福和宮、廣濟宮參拜，對於賴清德說不可用國家機器干預初選，蔡英文說「不可能用在私人的事情上面」，也呼籲越到黨內總統初選關鍵時刻越要冷靜面對，對於高雄市長韓國瑜為賴清德打抱不平，蔡英文說「韓市長多把心思放在市政上」。

蔡英文抵達廟宇時，支持者看見她下車，熱情向前要跟蔡總統握手，還大喊「挺小英，顧台灣」。蔡英文致詞時提到，台灣已經打好基礎，未來會蓋出兼顧實用的大樓，希望大家給她鼓勵，過了2020年這一關，台灣繼續往前走。

對於賴清德昨天受訪，談到不可用國家機器干預初選，蔡英文回應，賴清德以前也是執政團隊一員，對政府的運轉，民進黨的執政運作應該都很熟悉，政府絕對不會做他所說的事情，國家機器也不會用在這種私人的事情上面。大家都是執政團隊的一員，即使出去之後，對於執政團隊的批評其時要謹慎，不然對執政單位不公平，對民主也會有傷害。

蔡英文呼籲，越接近黨內總統初選的關鍵時刻，大家越要冷靜面對，抱持團結的心。她對台灣的民主有信心，也對2020總統選舉有信心，對黨主席、黨中央或黨內決策階層都有信心，會以黨的最佳利益為考量，做出對台灣最好的決定。