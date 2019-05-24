韓國瑜參加高雄旅展開幕 人潮滿滿

2019-05-24 17:50 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 劉學聖 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜在競選時的戰友楊秋興今天出面砲轟韓國瑜，表示韓國瑜參與國民黨內總統初選根本沒有正當性，應該要快點退出初選外，更指韓國瑜日前「Yes,I do」真的是太噁心，高雄市長韓國瑜今天下午出席高雄旅展時說，大家還是好朋友，尊重楊的發言。

2019高雄國際旅展今天在高雄展覽館盛大登場，主辦單位表示這次海內外共有超過520多個攤位，一同齊聚高雄展出，包括日本、韓國以及大陸都有許多攤位前來展出，其中日本近鐵集團自鐵道創業來有100年歷史，為關西最大不動產集團。目前旗下除運輸外，已轉型以百貨流通、不動產、酒店休閒娛樂等150家關係企業，這次也來參加高雄旅展，旗下的「都酒店&度假村」酒店今年更改名稱！這是在改名後首度於台灣進行相關的宣傳活動，要讓喜愛訪日的旅客有新的選擇，也吸引不少民眾詢問。