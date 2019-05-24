賴清德現身環團遊行 陳致曉嗆：南鐵案程序正義在哪？

2019-05-24 17:44 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ╱即時報導



環保團體今天下午在立院旁舉辦「Friday For Future 2019廢核遊行」活動，行政院前院長賴清德也到場聲援，反南鐵東移自救會長陳致曉因在現場舉布條抗議而被警方圈圍排除。對此，陳表示自己沒有鬧場，舉布條等行為已有跟主辦單位協調好，卻被警方排除，實在荒謬。

陳說，他今天是應遊行活動主辦方邀請，到場參與行前記者會，因聽聞賴清德將至，便準備寫有「乾淨的煤、幸福的徵收」字樣的布條，要賴清德面對南鐵東移案，更要賴解釋，「他一直強調程序正義，那南鐵東移案住戶的程序正義在哪裡？總不能只有賴清德有程序正義吧！」

陳表示，在此之前，已與遊行主辦方協調好，陳只舉布條不嗆聲。隨後賴清德到場，陳只見一群媒體聚集，連賴清德本人都沒看到，就被警方圈圍排除，綠色消費者基金會祕書長方儉見狀便將陳手中的布條取走，想上前舉起布條，也被警方排除。

事後，陳致曉說，他是應邀到場，也沒有鬧場，卻因賴一來就被警方排除，「台灣不是解嚴了嗎？為什麼這些警察好像還活在戒嚴時期，怎麼政客一來老百姓的自由就不重要了？實在很荒謬。」