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韓國瑜指退前朝高官「打韓」前局長反擊「胡說八道」

2019-05-24 17:03聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

高雄市長韓國瑜。記者劉學聖／攝影
高雄市長韓國瑜。記者劉學聖／攝影
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高雄巿長韓國瑜今天在高雄市議會答覆國民黨籍議員邱于軒質詢有關市府文化局問題時，談到有「退休的前高雄巿政府高級長官」在遙控高巿府，還有中央高級長官召集成立「打韓小組」，每周到高雄旗山開會一次，就是讓韓團隊出洋相，高雄市文化局前局長尹立隨即臉書回應韓國瑜，指韓胡說八道不是第一遭，完全是信口開河。

韓國瑜表示，高市文化局問題真的很嚴重，他上任以來接到很多告誡、通知、訊息，說及「退休前高雄巿政府高級長官」還在遙控文化局，用文化局的資源跟文化局所有的人員，繼續做政治上一些設計。

韓說，還有「中央高級長官」每周來高雄一次，成立「打韓小組」，到旗山召開會議；退休高級長官結合某些議員，在議會讓新團隊臉掛不住，要把新團隊整個被打趴在地上、出洋相。

他說，這一切的目的都是為了「政治利益」，這些他都聽到了，為什麼他一直都不講話？因為他相信人性是善良的，這點最重要，如果高雄巿新政府的團隊一心一意為高雄巿打拚，相信這些公務員會感動；因為這樣，他一直給時間。

媒體問韓國瑜所說的退休高官是誰？是不是姓史？韓國瑜說姓「發」，「發財的發」。

高雄市文化局前局長尹立知道韓的說法後，在臉書貼文表示，韓國瑜胡說八道也不是第一遭了，在議會答詢還是信口開河，其實真的非常不適當。尹立說，以前他是文化局長，局裡人員當然聽他指揮，他已經離開半年多了，現在市府的領導統御自己不用檢討？

尹表示，政黨輪替在台灣已成常態，常任文官受民選首長指揮，韓的說法對事務官非常不尊重與不信任，以後的施政，可以上下一心為市民服務嗎？奉勸韓如果真正想做事，請先從信任常任文官開始，總不會是文官叫韓在美術館大聲喊口號吧？

尹立說，他從來沒有到旗山開過任何會議，拜託韓國瑜好好熟悉市政，把該做的工作做好。

韓國瑜則在議會表示，文化局已經被賦予太多政治聯想，失去文化局設立的目的，他之所以不動，因相信這些公務員的素質都是存在的，哪幾位召開打韓小組，連市政府的官員是那幾位他也知道；檢查韓國瑜團隊一言一行、所有的公文、講話包括市政會議，能夠讓韓市長團隊出洋相、漏氣，他非常清楚，但他不為所動。

他表示，他認為當高雄市一片欣欣向榮時，這些人會收歛，因為大家心地是善良的，這是他最重要的認知，他不講話，並不代表他傻，是因為「我們善良，我們相信人心是善良的　也希望文化局能夠改變。因為時代變了，他更希望這些只是謠言，可是，據他所知，有相當的真實性，希望文化局不要再搞政治那些，就為設立的目標好好去做，

高雄市民希望耳目一新，新的文化局長即將上任，希望文化局不要再搞一些政治。

韓國瑜文化局高雄市

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