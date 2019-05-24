大學師生憂低薪問題 賴清德：提高薪資仍要回歸教育

2019-05-24 16:32 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



行政院前院長賴清德今天應邀參加國立高雄科技大學微電子系舉辦的「微電子技術發展與應用研討會」，以「科技人生—用行動帶來希望」為題演講，勉勵學生在工業4.0的時代，要掌握在學校學習機會，未來出社會抓住契機，貢獻社會。師生憂低薪問題，他認為，「提高薪資仍要回歸教育」。

主辦單位高科大微電子工程系及研究所教授張順雄，先感謝賴清德在行政院長任內，將科技預算增加約5%，同時積極推動工業4.0和智慧城市產業升級，更核定了橋頭科學園區，預估能創造1萬多個就業機會，對於在南部從事科技教育領域的師生們，是很大的鼓舞。

賴清德表示，此研討會自2003年舉辦至今已第17屆，專家學者們透過這個平台共同探討交流專業科技議題，他特別前來致意，也用具體行動支持大家對科技的貢獻。他說與「高科大」很有緣分，因為高雄應用科技大學、高雄第一科技大學及高雄海洋科技大學，在107年2月1日起合併的公文，就是在他任內批示的，這也是國內第一所3校合併成功案例。

賴清德表示，科技產業對人類的生活習慣與社會型態改變很大，生活中大量使用電晶體、半導體、積體電路的電子產品，將工程材料科學上顯示技術與微型化技術統合在一起，向「小而複雜」的方向發展。

賴清德說，台灣半導體產業在國際上有舉足輕重的角色，未來進入工業4.0時代，隨著AI、物聯網、5G等技術成熟，這些技術都需要半導體產業做基礎。像高雄是半導體封裝測試最重要的區域，而台南則是半導體晶圓製造重要聚落，如果未來能持續在半導體產維持優勢，結合創新產業，台灣經濟動能將再度起飛。

賴清德表示，他在行政院長任內，誠實面對問題，以發展經濟為優先，積極改善投資環境，鬆綁不合時宜的法令，改善五缺等問題。特別是中美貿戰之下，不但要因應衝擊，同時抓住機會，讓台商回流，務實面對台商需求，擬定對策。