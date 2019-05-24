楊秋興抨韓國瑜恩將仇報後 確定辭高市兩岸工作小組

2019-05-24 16:26 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



楊秋興昨（23日）抨高雄市長韓國瑜恩將仇報，今天傳出他向高市政府請辭兩岸工作小組副召集人。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

前高雄縣長楊秋興昨天抨高雄市長韓國瑜恩將仇報，今天高雄地方政壇傳出他向高雄市政府請辭兩岸工作小組副召集人，稍早有市府官員私下證實，楊的請辭公文已送到高雄市府，記者試與楊秋興聯絡，但楊未接電話、未回LINE，尚未取得楊的回應。

不過高雄市長韓國瑜今天受訪仍表示，楊秋興在幫助大陸台商到高雄投資這方面可以做很大的發揮。

楊秋興昨天之所以抨韓國瑜，主因資深媒體人黃光芹在臉書提到韓國瑜當選後請楊秋興建議一些小內閣人選，楊建議之後卻傳出是楊求官、硬塞名單給韓，楊秋興接受訪問說到這件事時以「恩將仇報」、韓國瑜都沒有替他說句話。

今天地方政壇傳出楊請辭風聲，接近楊秋興的地方人士說，約2周前知道楊秋興好像擬了一份辭去兩岸工作小組的聲明書，楊可能已有辭副召的打算，稍早有市府官員私下證實，楊的請辭公文已送到市府。

對於楊秋興之事，韓國瑜今天受訪時說，「我們」徵詢過很多在大陸創業的台商，創業過程很辛苦，其中很多是高雄子弟，楊很關心這些高雄的台商以及其他台商，許多台商想回台投資，也有很多是高雄子弟，這些台商願不願意回高投資，楊可以擔負很大的功能，因此，楊出任高雄市政府兩岸工作小組副召集人，兩人也有就此交換過意見。

韓國瑜說，楊對這個協助台商之事興趣很高，也有服務的熱情，希望楊在這個領域裡繼續幫助高雄的台商，也幫高雄招商引資，大家可以繼續攜手打拚。他跟楊談完之後，楊主動說要擔任兩岸工作小組副召集人；前面那些，大家溝通一些內容，重新談時，楊特別表達對兩岸這塊有興趣。

韓國瑜說，大家都是好朋友，而且都還在高雄，有什麼意見隨時可以溝通，最重要還是大家攜手合作，特別是現在台商很多且心裡惶惶不安，楊在這方面可以做很大的發揮。