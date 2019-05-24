賴清德提贏的策略「希望社會了解我的一番苦心」

2019-05-24 15:57 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



行政院前院長賴清德下午出席環保團體發起台北氣候緊急遊行活動，對於高雄市長韓國瑜以滿清十大酷刑形容賴清德遭到蔡英文總統等人的各種招式，賴清德說，每一個波折，都當作是個淬煉，希望能夠增強他的意志力，未來能夠承擔更大的責任。

賴清德還說，當然他也希望民進黨也能夠注意到這個現象，不要因為辦初選無法維護黨的機制而遭致外人的批評，這點非常非常的重要。他說，這個情況已經產生，希望我們不要持續下去，如果無法維持黨的機制，沒有辦法讓初選得到社會的公信力的話，我們很難得到社會的支持。

賴清德再次表示，面對民進黨初選，一方面他除了希望黨的機制可以維持，讓初選有公信力以外，他也提出一個贏的策略，簡單地講就是說，如果面對台灣這場大局，「蔡英文總統守得住，我就支持他，如果說，我沒有這個能力扛起這個責任，我也支持蔡英文總統。就只有一個情況，當她守不住，而我有能力扛起的時候，請黨能夠考慮支持我」。

賴清德說，這樣的話，除了可以維持黨的制度不被破壞，又可以增進黨的和諧和團結，也維持對蔡總統的尊重。他說，他的參選不是為了個人，非常希望黨能夠慎重考慮，希望社會能夠了解他的一番苦心。