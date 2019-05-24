誤入叢林的賴清德？響應氣候變遷活動變調

2019-05-24 15:27 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



台灣健康空氣行動聯盟等團體發起「周五為未來 台灣站出來」遊行，賴清德出席。記者陳柏亨／攝影 分享 facebook

為響應524全球氣候行動，行政院前院長賴清德稍早參加卅多個環保團體發起台北氣候緊急遊行。豈料，先是反南鐵東移自救會不滿主辦單位要他們在賴到場時不要抗議而大發雷霆，賴進場時，抗議勞基法修惡的年輕人攔路嗆聲；賴演講時，主辦單位之一的成員也高呼「保護藻礁」，狀況不斷。

賴清德到場前，曾力邀他籌組邊緣者聯盟的新北市前市長朱立倫受邀演講。提前到場的賴清德幕僚發現反南鐵東移全線自救聯合會會長陳致曉，全副武裝，有喇叭及麥克風，一度建議賴清德取消行程，避免活動失焦。

賴不以為意。於是幕僚和台健空盟理事長葉光芃找陳致曉協調，希望賴清德到場時能否不要出聲抗議，不被陳接受。見媒體一湧而上，陳致曉拉高分貝也拉開抗議布條，表達不滿，「賴清德過不了我這一關，怎麼過得了總統呢？怎麼有辦法去面對中國？」

在賴清德到場後，陳致曉準備轉身而去時，立刻被五、六名警察包圍，最後抬離現場。

不過，陳致曉抬離後，抗議活動沒停。在賴清德進場的途中，突然一群年輕人衝出，高喊「勞基法修惡」，幾波推擠後，警方順利排除，期間抗議人士灑出一堆抗議傳單。

由於圍繞著賴清德的媒體太多，賴到達活動現場時，本來在發言的公民團體瞬間被往前擠。主辦單位急中生智，直說氣候變遷本來就有很多突發狀況，現在也是有突發狀況，博君一笑。

歷經兩波衝突，絲毫沒有影響賴清德的心情。然而，就在他準備發言時，宣稱是主辦單位之一的環保人士方儉，抗議不能與賴清德對話，並當面斥責上前的警察不要亂動。還有反南鐵東移的其他抗議人士呼口號，也被警方請走。

終於輪到賴清德講話時，說到一半，與他一起站在活動布條前的主辦單位成員，突然呼口號「保護藻礁、撤回三階」，連當初邀請賴清德出席活動的葉光芃也面有難色。賴清德講完後，替賴緩頰，不過，保護藻礁團體又再次呼口號，呈現自己人鬧自己的場的景況。

經過一番波折後，賴清德終於脫離險境，不過，緊接而來是媒體的拷問。對於賴清德日前指控政府跟監，賴清德隻字不提，沒做出回應，簡短回答問題後，在隨扈的開路下，坐上箱型車，揚長而去。