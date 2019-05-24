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指使楊秋興攻擊韓國瑜？ 郭台銘以6個字回應

朱立倫出席 台北氣候變遷遊行

2019-05-24 15:08聯合報系攝影中心 記者陳柏亨╱即時報導

現在環境已響起氣候危機的警鐘，全球溫度持續上升，最快2030年全球升溫將達到1.5℃，台灣健康空氣行動聯盟等團體發起「周五為未來 台灣站出來」台北氣候變遷遊行，朱立倫出席力挺。

台灣健康空氣行動聯盟發起「周五為未來 台灣站出來」台北氣候變遷遊行，朱立倫出席力...
台灣健康空氣行動聯盟發起「周五為未來 台灣站出來」台北氣候變遷遊行，朱立倫出席力挺。記者陳柏亨／攝影
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台灣健康空氣行動聯盟發起「周五為未來 台灣站出來」台北氣候變遷遊行，朱立倫出席力...
台灣健康空氣行動聯盟發起「周五為未來 台灣站出來」台北氣候變遷遊行，朱立倫出席力挺。記者陳柏亨／攝影
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台灣健康空氣行動聯盟發起「周五為未來 台灣站出來」台北氣候變遷遊行，朱立倫出席力挺。記者陳柏亨／攝影
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台灣健康空氣行動聯盟發起「周五為未來 台灣站出來」台北氣候變遷遊行，朱立倫出席力挺。記者陳柏亨／攝影
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氣候變遷朱立倫

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