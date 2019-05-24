卓榮泰裁示中執會休息遭批 扁嘆特赦連署不也被作掉？

2019-05-24 14:58 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



民進黨中執會22日討論總統初選，24位中執委提出手機納入初選民調50%，對比民調納入台北市長柯文哲等討論案，黨主席卓榮泰發表聲明反對後裁示休息，總統蔡英文初選團隊發言人阮昭雄發聲明嗆卓榮泰「沒收中執會」、「沒收民主機制」。前總統陳水扁今天在臉書以兩年前86.5%黨代表連署特赦扁的案子在全代會被「封殺」之事，感嘆那時也是「沒收中執會」、「沒收民主機制」。

陳水扁表示，阮昭雄怒嗆卓榮泰，主席可以有個人意見，但主持會議時有責任讓中執會的討論順利進行，不是阻止中執會的討論，卓的處理，等於沒收中執會，沒收民主機制。但「挺英陣營」有沒有想到，2017年9月24日民進黨黨員代表大會，蔡總統兼主席和身為大會程序召集人的現任總統府祕書長陳菊（當時是高雄市長），是如何「沒收全代會」、「沒收民主機制」的嗎？

扁表示，2017年的全代會，86.5%黨代表連署特赦扁的提案，比5鳥22日這一次20多位中執委所占比例還高，2017年時蔡主席不也用「休息尿遁方式」封殺特赦案、讓此案胎死腹中？