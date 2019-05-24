花縣黨部衝常會抗議 國民黨：檢討是否續辦直選主委制

2019-05-24 14:28 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



國民黨花蓮縣立委初選提名爭議不斷，遭黨中央停權的縣黨部主委鄒永宏前天還率支持者衝撞中常會大門，引發黨中央與常委不滿。黨務人士表示，此次事件讓黨中央審慎思考，相關縣市是否還有必要續辦縣市黨部主委直選。

黨務人士指出，兩年前剛當選黨主席的吳敦義提出黨員直選縣市黨部主委構想，是希望落實黨內民主，但花蓮縣黨部前天行為卻是徹底反民主行為，與原規劃理念已經背道而馳，本屆直選主委任期將於10月25日屆滿，否續辦選舉黨內應重新反思。

對黨有意檢討，甚至凍結縣市黨部主委直選制度。中常委李德維認為，直選制度不一定都是弊，台北市黨部就運作的不錯。但李也同意應修改相關辦法，中央指揮權力與機制要再加強，當地方黨部發生爭議時，黨中央要有權力可以立刻介入處理。

中常委曾文培也說，縣市黨部主委直選可減輕黨中央募款壓力，但可能問題就是直選主委不聽黨中央號令。曾認為，政黨與一般社團不同，有選戰的壓力，地方黨部能否貫徹黨中央指令很重要，若經費問題允許，支持回歸派任主委制度。

也有中常委表示，前天事情大家都看在眼裏，連原本挺花蓮縣前縣長傅崑萁代表黨選立委的中常委都認為「傅真的太囂張」，如果真是制度問題，那調整就勢在必行。

但中常委呂學樟認為，鄒永宏帶群眾闖常會確實不對，但事件起因是中央與地方溝通不足，主委直選制仍應保留，「不要走回頭路」。呂說，現在直選產生的主委，當初都在黨最困難時出錢出力，現在說不要就不要說不過去，也可能影響明年選舉。

黨務人士說，花蓮縣黨部爭議在於處理立委初選過程與人事任免上有違反黨內規定之處，考紀會才會祭出停權處分，鄒永宏要解決問題，應先釐清黨紀爭議，說服考紀會撤銷處分，但鄒永宏救濟方式不對，帶人到常會抗議解決不了問題。

國民黨2017年首辦縣市黨部主委直選，當年9月11日公告選舉，10月15日投票，25日就職。當初中常會通過的主委直選辦法授權黨中央審酌情況後，得個別決定各縣市黨部主委直選或指派產生，該次直選，全國22縣市僅10縣市舉辦。