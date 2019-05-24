訪日爭取2030亞運 柯P坦言：世大運「這點」沒做好

2019-05-24 12:33 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



目前人在日本出訪的台北市長柯文哲，此行最重要任務之一就是要考察東京奧運，作為台北爭取2030亞運的借鑑。為此，柯文哲今先後拜會東京奧運組織委員會副會長、眾議員遠滕利明、東京都知事小池百合子，下午還將前往日本奧林匹克委員會拜會。

對於自己和小池百合子聊了什麼？柯文哲表示，我們這種大老闆見面就是說哈囉，上次來東京市政府，發現他們在大都市都有派外交官直接進駐市政府裡面，負責城市外交，處理城市外交都是外交部過來的，辦理城市外交的時候就可以和中央政府可以聯繫的。

柯文哲說，老實講，大老闆見面都是說哈囉，主要都是底下窗口交換名片，像是日本、台灣都有台灣地震，消防局每年都有派高階官員進行為期半年，甚至一年到外地長期實習，所以常常都是大老闆講好後，交代底下去做。

柯文哲還說，2030亞運，東京奧運就是最好的模範，已經和小池百合子說好，東奧辦完後，到時候討一份東奧的資料。

不過由於柯文哲過去曾抱怨世大運很花錢，如今為什麼又起心動念？柯文哲說，自己辦2017世大運很了解，世大運如果要花十年時間，又或是七、八年準備，這是好的，但急就章就是不好的。

柯文哲表示，我們當時純粹就是辦運動會，對都市的長遠佈局我們沒有做好。

柯文哲表示，像這次日本辦理東京奧運，就花幾近十年時間，因為重點不是運動會，而是東京都的發展，就像東京火車站的電扶梯，就是為了這個改的，所以如果我們要舉辦亞運，不是花兩、三年，用一個廣告粉飾，應該是要大規模思考整個都是計畫。看看我們要增加哪些場館，涉及整個都市規劃，至少10、20年的規劃，而不是「為辦而辦」。