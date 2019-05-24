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台灣獲澳洲團體協助 步步邁向同婚合法

2019-05-24 12:29聯合報 記者胡夢瑋╱即時報導

台灣成為亞洲第一個同性婚姻合法國家，婚姻平權大平台總召呂欣潔表示，謝謝澳洲在同性婚姻合法化路上的幫助。

澳洲廣播公司（ABC）報導，婚姻平權大平台「愛教會我們的事」以澳洲Yes Campaign為榜樣，為去年9月同性婚姻合法化公投拍出了六部影片，兩個月內衝出300萬點閱。呂欣潔說，社群媒體是組織傳達信念的關鍵，保守陣營在傳統媒體上花4000萬澳幣倡議反對同性婚姻，他們沒有這種財力。

同性婚姻合法的27個國家中，澳洲和愛爾蘭以公投表決通過。婚姻平權大平台曾尋求Yes Campaign幫忙，因為在地理位置上，澳洲比愛爾蘭更近，且澳洲在2017年舉辦通訊公投，逾六成選民表示贊成修法讓同性婚姻合法化。

Yes Campaign共同執行長葛林威治（Alex Greenwich）說，該組織曾幫助台灣同性戀群體建立線上支持團體。

葛林威治表示，有時候，失敗多次才能成功，台灣同性婚姻公投挫敗只會強化同性戀者的信念。重點不是怎麼輸的，而是輸了之後怎麼做改變局面。呂欣潔說，「謝謝澳洲」，會繼續仿效Yes Campaign的策略，幫助其他國家。

和澳洲法律相似，台灣保障同性婚姻和異性婚姻享一樣權利，像稅負及社會保障。

對台灣同性戀者來說，同婚法只是折衷策略，同性戀者不能與住在台灣的外國同性戀者結婚，且只允許同性戀夫妻領養對方的親生小孩。還有其他灰色地帶，像是跨國結婚、人工生殖。

台灣以澳洲Yes Campaign為榜樣，步步邁向同性婚姻合法。歐新社
台灣以澳洲Yes Campaign為榜樣，步步邁向同性婚姻合法。歐新社
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