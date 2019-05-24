中央公務員5年千人酒駕 徐永明要求：考績只能打丙等

2019-05-24 11:59 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



農委會動物檢疫組組長彭明興遭爆去年3月在新竹酒駕被抓，因「功過相抵」年度考績卻還拿到甲等，引發爭議。時代力量立委徐永明上午舉辦記者會表示，將提出公務人員考績法修法草案，刪除功過相抵制度，若涉酒駕遭記申誡以上，考績只能打丙等。

銓敘部法規司副司長雷諶回應，尊重徐永明提案與職權，相關建議也會帶回研議。但雷諶也說，公務員在年初犯小錯遭記申誡，會希望他引以為戒，透過更多嘉獎補回來，現在若要修法刪除功過相抵機制，有些情況還是需要考量。

人事行政總處培訓考用處專門委員蕭欣瑋表示，獎懲是各機關內部管理權，是否要將所有酒駕公務員一律移送公懲會要再研議。

徐永明表示，近5年來，中央政府機關軍公職人員共有1001人次酒駕，酒駕情況嚴重，其中卻僅156人遭移送公懲會處理，比例僅15%；還有33名酒駕軍公職人員，年度考績還被打甲等，打臉政府宣示酒駕零容忍政策目標。

徐永明特別點名質疑，33個酒駕公務員中，有5人未通報其中有1位還肇事，當年度考績還拿甲等，這有沒有欺騙的問題？依據銓敘部相關規定，10年內都可以重新檢討，相關機關不用再處理嗎？

「對民眾這麼嚴格，對軍公職人員放這麼鬆嗎？」徐永明表示，所有軍公職人員只要酒駕遭記申誡、過、大過者，考績就該列丙等，「只要是酒駕，沒有什麼功過相抵、人非聖賢」。