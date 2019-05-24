公務員酒駕 徐永明：年度考績應打丙等

2019-05-24 11:40 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 陳柏亨 ╱即時報導



時代力量立委徐永明今天舉行記者會表示，近五年中央各機關部會總計有33名酒駕軍公職的年度考績卻是甲等，他將提出修法增訂，公務人員涉酒駕考績只能打丙等。