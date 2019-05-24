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公務員酒駕 徐永明：年度考績應打丙等

2019-05-24 11:40聯合報系攝影中心 記者陳柏亨╱即時報導

時代力量立委徐永明今天舉行記者會表示，近五年中央各機關部會總計有33名酒駕軍公職的年度考績卻是甲等，他將提出修法增訂，公務人員涉酒駕考績只能打丙等。

徐永明上午與台灣酒駕防制社會關懷協會秘書長林美娜舉行記者會。徐永明說調閱近5年資料發現，軍公職人員酒駕情況嚴重，總計達1001名軍公職酒駕。他將提出修法增訂，公務人員涉酒駕考績只能打丙等。

時代力量立委徐永明今天舉行記者會表示，近五年中央各機關部會總計有33名酒駕軍公職...
時代力量立委徐永明今天舉行記者會表示，近五年中央各機關部會總計有33名酒駕軍公職的年度考績卻是甲等，他將提出修法增訂，公務人員涉酒駕考績只能打丙等。記者陳柏亨／攝影
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時代力量立委徐永明今天舉行記者會表示，近五年中央各機關部會總計有33名酒駕軍公職...
時代力量立委徐永明今天舉行記者會表示，近五年中央各機關部會總計有33名酒駕軍公職的年度考績卻是甲等，他將提出修法增訂，公務人員涉酒駕考績只能打丙等。記者陳柏亨／攝影
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時代力量立委徐永明今天舉行記者會表示，近五年中央各機關部會總計有33名酒駕軍公職的年度考績卻是甲等，他將提出修法增訂，公務人員涉酒駕考績只能打丙等。記者陳柏亨／攝影
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酒駕徐永明時代力量

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