安定力量孫繼正選新北12區立委 嘆像小蝦米對大鯨魚

2019-05-24 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



安定力量今天舉辦成立政黨記者會，安定力量表示，上次他們要罷免認為不適任的立委，這次想選自己的立委。黨主席孫繼正也宣布，他將參選第12選區（汐止、金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮）立委選舉，他會以平民的心態投身政治，雖然資源不足，就像小蝦米對抗大鯨魚，但仍舊用這雙腳走遍各處。

安定力量主席孫繼正表示，他是唯一一個站出來，跟黃國昌直球對決的人。目前黃國昌尚未公布參選立委，但大家都知道，黃國昌罔顧地方需要跟民意，他曾提出要解決汐止壅塞交通問題，幾乎不能在他任內完成，只有在有議題、有燈光的的時候才會出現。

孫繼正說，從罷昌到公投、到選立委，真正的公民運動是與社會結合，他也會秉持平民的心態、投身政治，他覺得安定力量就像是一塊錢的政黨，要彎腰蹲下去才能撿起來，象徵人民、也象徵台灣的經濟是一塊塊堆疊起來，許多人對他說，台灣已經有300多個政黨，不差他一個出來阻擋，但他希望有一股清新的力量在台灣政壇，促使安定力量站出來，雖然資源不足，就像小蝦米對抗大鯨魚，但仍舊用這雙腳走遍各處。