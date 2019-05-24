人生最難的事美夢成真！竹縣首對同性配偶完成登記

2019-05-24 11:22 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



「人生最難的事，如今終於美夢成真！」同婚登記今天開跑，新竹縣首對登記的同性配偶凌夢婷、陳怡君，一早便前往湖口戶政事務所登記，交往5年也早在5年前就求婚的凌夢婷，終於在今天完成「結婚」這件人生大事，身分證配偶欄上有了彼此的名字。

凌夢婷與陳怡君兩人交往5年，凌夢婷在交往沒多久後便買鑽戒求婚，也拍了婚紗，不僅一起買房同居，甚至共同創業，兩人幾乎24小時都在一起，在她們心中認定彼此是「能走一輩子的人」。

陳怡君說，交往初期就被求婚，其實是「驚嚇感覺大於驚喜」，不過凌夢婷卻用行動及時間證明她的求婚是「玩真的」，雖然相處過程中會吵架，但有一套「講開就好」的溝通模式，交往5年來都覺得「慶幸對方在身邊」，但即使感情穩定，她們仍然遺憾無法結婚。

想成為一家人，凌夢婷只能當戶長，陳怡君則用「寄居」的方式，儘管互稱「老公」、「老婆」多年，「結婚」卻遙不可及，沒想到夢想有成真的一天，凌夢婷說，她甚至一度覺得24日這天，戶政事務所不會開。

凌夢婷也分享自己的心路歷程，她說國中時就察覺自己的性向，當時媽媽擔心的問老師，老師回答「這無關對錯，要尊重每個人的性向」，很謝謝老師當時的回答，多年下來，家人從無法接受到趨於開放，在她要介紹伴侶給家人時，爸媽更是開明並支持的說「我們都知道」。

而陳怡君則說，凌媽媽把她當成第2個女兒，不僅常跟她聊天，還會為她送飯，讓自幼喪母的她就像多了一個媽媽，更讓她感動的是先前公投未過關，凌媽媽還特地傳簡訊安慰她「沒有關係」。