親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
韓國瑜獨家專訪
民進黨蔡賴之爭
總統大選新態勢
國民黨初選競逐
藍綠布局拚立委
蘇啟誠事件調查
同婚登記起步走
政治
軍事
綜合
翻轉生命的毛孩

同婚首日！陳雪：手續3分鐘 同志走了幾十年

NBA／暴龍雷納德35分逆襲 105:99三連勝公鹿聽牌

人生最難的事美夢成真！竹縣首對同性配偶完成登記　

2019-05-24 11:22聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

「人生最難的事，如今終於美夢成真！」同婚登記今天開跑，新竹縣首對登記的同性配偶凌夢婷、陳怡君，一早便前往湖口戶政事務所登記，交往5年也早在5年前就求婚的凌夢婷，終於在今天完成「結婚」這件人生大事，身分證配偶欄上有了彼此的名字。

凌夢婷與陳怡君兩人交往5年，凌夢婷在交往沒多久後便買鑽戒求婚，也拍了婚紗，不僅一起買房同居，甚至共同創業，兩人幾乎24小時都在一起，在她們心中認定彼此是「能走一輩子的人」。

陳怡君說，交往初期就被求婚，其實是「驚嚇感覺大於驚喜」，不過凌夢婷卻用行動及時間證明她的求婚是「玩真的」，雖然相處過程中會吵架，但有一套「講開就好」的溝通模式，交往5年來都覺得「慶幸對方在身邊」，但即使感情穩定，她們仍然遺憾無法結婚。

想成為一家人，凌夢婷只能當戶長，陳怡君則用「寄居」的方式，儘管互稱「老公」、「老婆」多年，「結婚」卻遙不可及，沒想到夢想有成真的一天，凌夢婷說，她甚至一度覺得24日這天，戶政事務所不會開。

凌夢婷也分享自己的心路歷程，她說國中時就察覺自己的性向，當時媽媽擔心的問老師，老師回答「這無關對錯，要尊重每個人的性向」，很謝謝老師當時的回答，多年下來，家人從無法接受到趨於開放，在她要介紹伴侶給家人時，爸媽更是開明並支持的說「我們都知道」。

而陳怡君則說，凌媽媽把她當成第2個女兒，不僅常跟她聊天，還會為她送飯，讓自幼喪母的她就像多了一個媽媽，更讓她感動的是先前公投未過關，凌媽媽還特地傳簡訊安慰她「沒有關係」。

如今終於完成登記，兩人決定再拍一次婚紗，紀念完成與同性伴侶登記結婚這件「人生最難的事」，凌夢婷也由衷地說「很慶幸生在這個時代、遇到對的人！」

同婚登記今天開跑，新竹縣首對登記的同性配偶凌夢婷（右）、陳怡君（左），一早便前往...
同婚登記今天開跑，新竹縣首對登記的同性配偶凌夢婷（右）、陳怡君（左），一早便前往湖口戶政事務所登記。記者陳斯穎／攝影
分享
同性配偶凌夢婷（右）、陳怡君（左）終於在今天完成「結婚」這件人生大事，身分證配偶...
同性配偶凌夢婷（右）、陳怡君（左）終於在今天完成「結婚」這件人生大事，身分證配偶欄上有了彼此的名字。 記者陳斯穎／攝影
分享

結婚婚紗新竹

相關新聞

六輕氣爆賠償8千萬買斷 劉建國：政府介入處理

2019-05-24 11:14

安定力量組黨參選立委 孫繼正直球對決黃國昌

2019-05-24 11:08

薩爾瓦多副總統當選人：不排除與台灣恢復邦交可能性

2019-05-24 05:04

賴清德受了很大委曲！韓國瑜：民進黨失信於黨員

2019-05-24 11:25

蔡英文施政滿意度34.9％ 減稅58.3％最有感

2019-05-24 09:53

這一天等了17年 高雄男同志：小英若當選要風光補婚宴

2019-05-24 09:34

怪禮物辱韓國瑜換「收視率」？ 高雄議場秀你給幾分...

2019-05-24 09:00

小英狂上臉書留言…治國和刷存在感 哪個才是她本業？

2019-05-24 08:00

軍公教年改釋憲 8月23日前有結果

2019-05-24 00:18

阿扁抵嘉簽書 粉絲喊加油

2019-05-23 23:13

馬英九訪小琉球 批蔡護漁不力

2019-05-23 22:55

謝長廷：日本食品問題留下來 就算國民黨執政也要面對

2019-05-23 21:40

索國大量議員親中？ 外交部：假新聞

2019-05-23 20:32

「館長」陳之漢：侯友宜是目前國民黨最認真做事的人

2019-05-23 20:28

公投禁核食日方反擊 謝長廷：藍營或無黨執政都要面對

2019-05-23 19:22

軍公教年改聲請釋憲 823可能有結果

2019-05-23 17:23

蔡提總統對一國兩制無模糊空間 朱立倫：選舉操作

2019-05-23 16:46

影╱被爆出賣楊秋興 韓國瑜：兩人還是好朋友

2019-05-23 16:44

【重磅快評】進化中的兩岸論述 郭董和阿通師誰會被當?

2019-05-23 16:33

影／蔡英文總統投入網路社群 經營手法解密

2019-05-23 16:32

被罵求官遭出賣？楊秋興：不厚道 沒功勞也有苦勞

2019-05-23 15:56

影／韓國瑜被指喝花酒 黃捷白眼：現在的表現才要檢討

2019-05-23 15:36

影／陳明通開心撂韓文 稱「幫」馬吳延長赴陸管制

2019-05-23 15:31

影╱阿扁簽書會堅守四不原則 網紅「對嘴哥」現身挺扁

2019-05-23 15:31

插畫家「玩總統」蔡總統臉書接棒提醒民眾報稅

2019-05-23 15:16

蓮池會館談人事？黃光芹批韓：出門之後出賣楊秋興

2019-05-23 15:10

插畫家亂玩總統網笑翻 蔡英文親自回應「減稅有感嗎」

2019-05-23 15:06

文化部長鄭麗君華府拜會智庫 期台美共同傳遞民主自由

2019-05-23 14:29

影／黃捷返母校英文致詞 笑稱自己還沒拿到學位

2019-05-23 14:14

韓國瑜再回應黃光芹：我喝酒，手當然放酒杯上

2019-05-23 13:53

阿扁抵嘉市辦簽書會 支持者擠爆會場還落淚

2019-05-23 13:26

馬吳被延長管制登陸 陳明通：非因人設事

2019-05-23 13:09

實價登錄2.0玩假的？ 黃國昌質詢徐國勇兩人火爆跳針

2019-05-23 13:02

鄭文燦再允諾市長做好做滿 喊話柯韓也要適用

2019-05-23 12:43

新南向出口今年下滑 鄧振中：貿易要從長期觀察

2019-05-23 12:20

侯友宜：陳之漢臉黑黑心白白 有江湖氣息未必是壞人

2019-05-23 12:09

影／當市長以來最遺憾的是什麼？ 林右昌直指這件事

2019-05-23 12:08

蔡陣營批卓榮泰沒收民主 林俊憲：新方案或可突破僵局

2019-05-23 11:11

黃光芹批韓國瑜喝花酒 韓：年輕曾荒唐但有反省能力

2019-05-23 10:50
看更多

熱門文章

郭台銘批蔡不了解華為禁令 「沒剩幾個月，大家忍忍」

2019-05-23 15:35

希望館長有前科！外交官：李上校連有前科的人都不如

2019-05-23 12:06

韓國瑜將克服帶職參選 心裡已有市長人選

2019-05-23 23:41

被罵求官遭出賣？楊秋興：不厚道 沒功勞也有苦勞

2019-05-23 15:56

蓮池會館談人事？黃光芹批韓：出門之後出賣楊秋興

2019-05-23 15:10

如果賴清德贏初選 呂秋遠批：趁人之危 弄得魚死網破

2019-05-23 14:50

蘇啟誠自盡前 發簡訊給同仁「不必替我搬座位改風水」

2019-05-23 16:53

女同志新人厭世姬、簡莉穎 今登記結婚吐真心話

2019-05-24 07:56

韓國瑜再回應黃光芹：我喝酒，手當然放酒杯上

2019-05-23 13:53

「館長」陳之漢：侯友宜是目前國民黨最認真做事的人

2019-05-23 20:28

實價登錄2.0玩假的？ 黃國昌質詢徐國勇兩人火爆跳針

2019-05-23 13:02

薩爾瓦多副總統當選人：不排除與台灣恢復邦交可能性

2019-05-24 05:04

「新戰神」蔣萬安選情告急？ 吳子嘉：勝敗取決於民進黨

2019-05-23 12:04

影╱被爆出賣楊秋興 韓國瑜：兩人還是好朋友

2019-05-23 16:44

蘇啟誠案 監院報告：謝長廷「非不能也，實不為也」

2019-05-24 01:08

美軍放寬 我國官兵可著象徵主權制式軍服赴美參訓

2019-05-23 14:20

柯文哲出訪空擋 竟都看「這個」解悶

2019-05-23 20:33

軍公教年改聲請釋憲 823可能有結果

2019-05-23 17:23

美神盾艦再穿越台灣海峽 專家提醒：這次沒開AIS

2019-05-23 22:21

冷眼集／切割、卸責…這樣的駐日代表

2019-05-24 00:56

這一天等了17年 高雄男同志：小英若當選要風光補婚宴

2019-05-24 09:34

台南立委國民黨誰要來選？謝龍介：郭台銘來也不錯

2019-05-23 18:25

監院報告：謝長廷對大阪處協助「非不能也 是不為也」

2019-05-23 15:50

郭台銘嗆柯：除選舉什麼都沒做 柯P：我只是笑不行嗎

2019-05-23 19:17

怎麼贏柯文哲？ 韓國瑜：藍綠推最強將

2019-05-24 00:38

台南第一選區立委綠營分裂？ 民進黨提名人回應了

2019-05-23 17:19

影／同手同腳慢半拍 郭台銘與女學生大跳快樂操

2019-05-23 20:44

影／韓國瑜被指喝花酒 黃捷白眼：現在的表現才要檢討

2019-05-23 15:36

怪禮物辱韓國瑜換「收視率」？ 高雄議場秀你給幾分...

2019-05-24 09:00

監院調查蘇啟誠輕生案 懷疑他受上級壓力被迫扛責

2019-05-23 14:17

在中美貿易戰中生存 韓國瑜：台灣可當小瑞士

2019-05-23 23:55

插畫家亂玩總統網笑翻 蔡英文親自回應「減稅有感嗎」

2019-05-23 15:06

綠營看賴清德方案：不是在讓步，是在激化

2019-05-23 12:21

侯友宜：陳之漢臉黑黑心白白 有江湖氣息未必是壞人

2019-05-23 12:09

影／韓國瑜批綠營靠挑動陸要選票 感慨賴被打快成殘廢

2019-05-23 22:17

反裝甲標槍飛彈海陸通吃 三軍反登陸演習缺它不行

2019-05-23 18:58

影／黃捷返母校英文致詞 笑稱自己還沒拿到學位

2019-05-23 14:14

韓國瑜：在任何情況之下 我都不會離開高雄

2019-05-23 23:39

孫大千：四路人馬對韓國瑜展開江湖仇殺

2019-05-24 09:45

【重磅快評】進化中的兩岸論述 郭董和阿通師誰會被當?

2019-05-23 16:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top