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這一天等了17年 高雄男同志：小英若當選要風光補婚宴

2019-05-24 09:34聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

高雄市民謝佳霖與Gary今天上午8時在屏東市戶政事務所完成登記結婚，成為第一對完成結婚登記的同志，謝佳霖說他們已同居17年，「等這一天足足等了17年」，但有很多連這一天都沒有等到；他說，如果明年蔡英文當選，就要風光補婚宴。

住在高雄，卻跑到屏東登記結婚，謝佳霖說，因為他們不想在韓國瑜主政的高雄市登記，更願意相信屏東縣，因此選擇到屏東。一大早他們就在戶政事務所的協助下，順利完成結婚登記，在配偶上寫下對方的名字。

今年57歲的謝佳霖目前是辣台派的「攤主」，他說自己20歲那年就向媽媽承認自己的同姓戀，當時媽媽並沒有怪他，反而說她早就知道了，「很幸運地，我獲得了家人的支持」，但當時媽媽也說不要告訴別人，免得被欺負。

「即使到5年前，我都還以為不會成功」，謝佳霖哽咽說，他身邊有很多相同處境的朋友處境就像是長期被精神虐待一般，他們有很多人甚至沒有等到這一天，事實上，「我們一樣努力生活、甚至更忠誠對待彼此」。

謝佳霖是在5月18日向另一半Gary求婚，並決定今天一早搶頭香完成登記，他說希望從今以後，所有相愛的人都能獲得所有人的祝福，明年蔡英文總統連任，他一定風光辦婚宴。

等了17年，57歲的謝佳霖（右）終於和另一半Gary（左）完成結婚登記。記者翁禎...
等了17年，57歲的謝佳霖（右）終於和另一半Gary（左）完成結婚登記。記者翁禎霞／攝影
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等了17年，57歲的謝佳霖（右）終於和另一半Gary（左）完成結婚登記。記者翁禎...
等了17年，57歲的謝佳霖（右）終於和另一半Gary（左）完成結婚登記。記者翁禎霞／攝影
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結婚蔡英文高雄市

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