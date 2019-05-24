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薩爾瓦多副總統當選人：不排除與台灣恢復邦交可能性

薩爾瓦多副總統當選人：不排除與台灣恢復邦交可能性

2019-05-24 05:04世界日報 記者張筠／華盛頓報導

烏佑亞說，薩爾瓦多新政府不排除恢復與台灣邦交的可能性，並會慎重考慮與中國的外交關...
烏佑亞說，薩爾瓦多新政府不排除恢復與台灣邦交的可能性，並會慎重考慮與中國的外交關係向何發展，他表示，薩爾瓦多的外交關係不會受制於美國，而是取決於自身發展。 記者張筠/攝影
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薩爾瓦多即將上任副總統費利克斯·烏佑亞（Felix Ulloa），23日參加華府智庫「美洲對話」（Inter-American Dialogue）論壇，在會後受訪時表示，薩爾瓦多新政府不排除恢復與台灣邦交關係的可能性，並會慎重考慮與中國的外交關係向何發展，他表示，薩爾瓦多的外交關係不會受制於美國，而是取決於自身發展。

「美洲對話」23日舉行「要求改變：反腐和拉美新領導人」主題論壇，薩爾瓦多6月1日即將上任的新副總統烏佑亞、巴西聯邦審計與透明化部長瓦格納·羅薩里奧（Wagner Rosario）及巴拉圭共和國財政部長貝尼尼奧·洛佩斯（Benigno Lopez）等人出席論壇，重點討論國家反腐策略，烏佑亞並分享上任後的主要任務。

烏佑亞在會後接受本報記者訪問時表示，薩爾瓦多新政府目前尚未決定是否恢復與台灣的邦交關係，但並不排除這種可能性，他說，外交關係由總統決定，「總統多次表示薩爾瓦多的自身發展是決定其外交策略的重要因素。」

薩爾瓦多2018年8月21日與台灣斷交，結束長達77年的外交關係；烏佑亞說，目前聽到很多立法者的不同意見，面對日漸緊張的中美關係，美國對薩爾瓦多與中國新建的外交關係有所顧慮，因此主張薩爾瓦多恢復與台灣的邦交，而放棄中國；他表示，「我們不會為了滿足美國或中國的利益而改變自身外交策略，而是會基於國家和新政府的發展來評估此事。」

烏佑亞在論壇上表示，新政府的主要任務是反腐，重點會放在「透明」（transparency）和「責任」（accountability），對政府進行「全面的改革」；政府信息公開能提升民眾對政府的信任，同時有效打擊貪污腐敗行為；此外，提升民眾的社會參與度也是關鍵，加強薩爾瓦多的教育水平，改變民眾的思想，也是反腐的重要環節。

洛佩斯表示，媒體在反腐工作中的責任也很關鍵，媒體不僅具有教育意義，更能揭露貪污腐敗行為來促進政府的改革。

薩爾瓦多反腐貪污巴拉圭

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