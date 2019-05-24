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軍公教年改釋憲 8月23日前有結果

2019-05-24 00:18聯合報 記者王宏舜／台北報導

不滿年金改革，軍公教與警消人員過去發起多次抗爭。圖／聯合報系資料照片
不滿年金改革，軍公教與警消人員過去發起多次抗爭。圖／聯合報系資料照片
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大法官受理軍、公、教年改釋憲聲請案，昨定六月廿四、廿五日進行年改憲法法庭言詞辯論。依現有大法官審理案件法規定，言詞辯論後最慢兩個月要作出解釋，最遲八月廿三日將有結果，屆時距明年總統大選不到五個月，釋憲結果對選情影響值得關注。

卅八名在野立委認為新修正的陸海空軍軍官士官服役條例、公務人員退休資遣撫卹法、公立學校教職員退休資遣撫卹條例，侵害軍公教人員受憲法保障的財產、工作和生存權，且違反法律不溯及既往、信賴保護、比例原則。

大法官去年十二月四日和本月十五日分別召開軍、公、教年改說明會，但上周說明會，立委拒絕入場、要求直接召開言詞辯論庭，大法官昨決定從善如流。

大法官針對軍公教分別列出八、六、六項爭點。軍改部分，將辯論退伍金、退休俸、贍養金給與基準規定，是否違反法律不溯及既往原則、侵害受規範對象的財產權等；另外，原支領金額低於少尉一級本俸及專業加給合計數額（最低保障金額）者，按原支領金額支給規定，是否違反憲法保障人民生存權、服公職權意旨。

公務員年改部分，大法官列出言詞辯論重點包括，有關自願退休資格、年改條例施行後退休所得中優惠存款之計息規定，是否違反法律不溯及既往原則？提高現職人員退休撫卹基金撥款費用率基準規定，是否侵害現職人員財產權？

此外，退休公務員或公立學校教師，就任或再任私立學校職務，且每月支領薪酬總額超過法定基本工資所領月退休金，是否侵害平等權、工作權與財產權。

大法官年改軍公教公務員釋憲

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