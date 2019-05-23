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賴清德：初選須遵守民主 否則一加一是天方夜譚

2019-05-23 22:56聯合報 記者丘采薇╱即時報導

行政院前院長賴清德昨天親自到黨中央向民進黨主席卓榮泰及五人小組成員提出「新方案」，引發蔡英文陣營不滿。賴清德今天接受「關鍵時刻」專訪，被問到為什麼不早點提出新方案？賴清德回應，因為他不知道對方陣營要在中執會上更改選舉辦法。他也說，初選過程一定要遵守民主原則，否則要談「一加一」是天方夜譚。

賴清德也重申他提出的三個方案，第一個情況，如果蔡總統贏韓國瑜，他無條件支持蔡總統繼續競選連任。第二個狀況，如果他沒有贏韓國瑜，他也全力支持蔡總統競選連任。第三個情況， 如果他贏韓國瑜、韓國瑜又贏蔡總統，請蔡總統還有黨中央、黨內同志支持他，提名他出馬競選總統。

主持人劉寶傑問，若三方案都不被接受，會退黨參選嗎？賴清德說，他不會退黨參選，會盡最大力量贏得這場初選。他也說，當初討論都以為是時間上的問題，「我沒想過他們連選舉辦法都想要改。」

賴清德說，「他們可以提出來，有共識用新共識，沒共識就用原公告的辦法進行，我沒想到會在中執會修改辦法，新辦法只能用在下一屆，否則有法律問題。」

賴清德也說，如果初選讓人家質疑不公平，未來怎麼團結跟合作？後患無窮，民進黨有派系大家都知道，如果派系之間合縱連橫把對手搞掉了，每個黨員權利都可能受影響，這是為什麼民進黨主席卓榮泰不願意在中執會表決的原因，當初初選舉辦法也是在中執會通過。他希望中執會多多參考，也希望社會了解，這是他解開這一局的苦心。

賴清德也說，過程一定要遵守民主原則，否則你要談「一加一」都是天方夜譚，今天他願意提出新方案，只有一種狀況，就是他贏韓國瑜，且韓贏蔡總統，就請大家支持他參選，他與蔡兩人都贏或兩人都輸，他都尊重蔡總統，這應該是一個很好的方案。

韓國瑜賴清德

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