親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
民進黨蔡賴之爭
總統大選新態勢
郭台銘獨家專訪
國民黨初選競逐
藍綠布局拚立委
同婚專法三讀過
政治
軍事
綜合
翻轉生命的毛孩

印度總理大勝連任 甘地家族少主落選

答詢像鬥嘴 宜縣長備詢沒關麥克風碎念「嘜擱害我」

被指政變 賴清德：國家屬於全台灣人 有家天下才有政變

2019-05-23 22:51聯合報 記者丘采薇╱即時報導

民進黨總統初選競爭激烈，行政院前院長賴清德今天接受「關鍵時刻」專訪指出，他參加初選以來，背了三大罪名，包括誠信、偷襲及政變。他說，政變是封建名詞，「這個國家是屬於全台灣人民的」，若是政變，是不是家天下？這個天下是你家的，才會有政變。

賴清德說，第一條大罪是誠信罪，還好蔡英文總統已經幫他澄清，也就是三月八日他跟蔡總統對話，他並沒有說他不選總統。

第二條是偷襲之罪，連他去中執會也被冠上偷襲罪名，他是中場休息才前往黨中央，哪有什麼偷襲？至於他在三月十八日去登記初選，他是第一天早上去登記，除展現他的決心以外，他要讓蔡英文總統清楚地看到他為什麼登記，讓蔡總統有時間回應，「我今天如果在她的背後去登記，甚至於她出國之後我才去登記，她連回應的時間都沒有，那個才是偷襲。」

第三是政變，為什麼要用這種封建的名詞，現在是民主的社會，今天從李登輝前總統，陳水扁前總統，馬英九前總統到蔡英文總統，都是人民給了服務國家的機會。這個國家是屬於全台灣人民的，不屬於李登輝前總統，不屬於陳水扁前總統，不屬於馬英九前總統，也不屬於蔡英文總統。

賴清德說，今天如果用封建的政變來講的話，「那你是不是背後要先建立一個，是不是家天下？這個天下是你家的，所以才會有政變嘛。」

賴清德說，當初他在台南市長任內來接行政院長，他的出發點也是基於善念，他是希望來幫助解執政的困局，因為當初蔡英文總統跟林全林前院長執政，在某一些方面的確已經出現了困難，「這個是事實嘛，邀請我的時候，也是坦白講這樣的話，我是來幫忙，幫忙解這個局的。」

賴清德表示，雖然九合一選舉仍然大敗，但是他也毫不眷戀地率內閣總辭負起政治責任，下台了嘛，「這個就是我啊，我來是想要解這個局，希望能夠幫助執政，能夠回報6、7百萬的國人的支持。」

賴清德說，一票一世情，他經過民選，他知道這個情義有多大，不能夠辜負，「這個國人對我們的期待，我也不能夠袖手旁觀。」他強調，固然很多人阻止他來接行政院長，但是他認為他不能夠袖手旁觀，「林前院長跟總統沒有找我便罷，但如果找我，我如果沒有來的話，恐怕我也有責任。」

賴清德蔡英文行政院

相關新聞

「館長」陳之漢：侯友宜是目前國民黨最認真做事的人

2019-05-23 20:28

賴清德：初選須遵守民主 否則一加一是天方夜譚

2019-05-23 22:56

賴清德：我出身貧寒 絕對不是什麼金孫

2019-05-23 22:36

謝長廷：日本食品問題留下來 就算國民黨執政也要面對

2019-05-23 21:40

蘇啟誠案被監察院糾正 外交部：不認同部分結論

2019-05-23 21:15

索國大量議員親中？ 外交部：假新聞

2019-05-23 20:32

駐大阪處長之死 監院糾正外交部

2019-05-23 20:30

公投禁核食日方反擊 謝長廷：藍營或無黨執政都要面對

2019-05-23 19:22

郭台銘嗆柯：除選舉什麼都沒做 柯P：我只是笑不行嗎

2019-05-23 19:17

蘇啓誠通聯紀錄曝光！江綺雯：查無張淑玲20分鐘電話

2019-05-23 18:55

軍公教年改聲請釋憲 823可能有結果

2019-05-23 17:23

蘇啟誠自盡前 發簡訊給同仁「不必替我搬座位改風水」

2019-05-23 16:53

蔡提總統對一國兩制無模糊空間 朱立倫：選舉操作

2019-05-23 16:46

影╱被爆出賣楊秋興 韓國瑜：兩人還是好朋友

2019-05-23 16:44

【重磅快評】進化中的兩岸論述 郭董和阿通師誰會被當?

2019-05-23 16:33

影／蔡英文總統投入網路社群 經營手法解密

2019-05-23 16:32

監院調查蘇啟誠輕生案 外交部遭糾正

2019-05-23 16:25

被罵求官遭出賣？楊秋興：不厚道 沒功勞也有苦勞

2019-05-23 15:56

監院報告：謝長廷對大阪處協助「非不能也 是不為也」

2019-05-23 15:50

影／韓國瑜被指喝花酒 黃捷白眼：現在的表現才要檢討

2019-05-23 15:36

影／陳明通開心撂韓文 稱「幫」馬吳延長赴陸管制

2019-05-23 15:31

影╱阿扁簽書會堅守四不原則 網紅「對嘴哥」現身挺扁

2019-05-23 15:31

七名蔡系監委聲明：蘇啟誠調查報告憑空臆測

2019-05-23 15:23

插畫家「玩總統」蔡總統臉書接棒提醒民眾報稅

2019-05-23 15:16

蓮池會館談人事？黃光芹批韓：出門之後出賣楊秋興

2019-05-23 15:10

插畫家亂玩總統網笑翻 蔡英文親自回應「減稅有感嗎」

2019-05-23 15:06

【重磅快評】福島災區住一晚 柯P要選總統還是選總督？

2019-05-23 14:30

文化部長鄭麗君華府拜會智庫 期台美共同傳遞民主自由

2019-05-23 14:29

監院調查蘇啟誠輕生案 懷疑他受上級壓力被迫扛責

2019-05-23 14:17

影／黃捷返母校英文致詞 笑稱自己還沒拿到學位

2019-05-23 14:14

韓國瑜再回應黃光芹：我喝酒，手當然放酒杯上

2019-05-23 13:53

阿扁抵嘉市辦簽書會 支持者擠爆會場還落淚

2019-05-23 13:26

馬吳被延長管制登陸 陳明通：非因人設事

2019-05-23 13:09

實價登錄2.0玩假的？ 黃國昌質詢徐國勇兩人火爆跳針

2019-05-23 13:02

鄭文燦再允諾市長做好做滿 喊話柯韓也要適用

2019-05-23 12:43

新南向出口今年下滑 鄧振中：貿易要從長期觀察

2019-05-23 12:20

侯友宜：陳之漢臉黑黑心白白 有江湖氣息未必是壞人

2019-05-23 12:09

影／當市長以來最遺憾的是什麼？ 林右昌直指這件事

2019-05-23 12:08

蔡陣營批卓榮泰沒收民主 林俊憲：新方案或可突破僵局

2019-05-23 11:11
看更多

熱門文章

希望館長有前科！外交官：李上校連有前科的人都不如

2019-05-23 12:06

唐湘龍：韓國瑜想選總統 2019台灣政治最不幸的事

2019-05-23 10:58

郭台銘批蔡不了解華為禁令 「沒剩幾個月，大家忍忍」

2019-05-23 15:35

黃光芹批韓國瑜喝花酒 韓：年輕曾荒唐但有反省能力

2019-05-23 10:50

被罵求官遭出賣？楊秋興：不厚道 沒功勞也有苦勞

2019-05-23 15:56

蔡英文考量什麼？這場超猛戰艦實彈秀 竟無法列名漢光

2019-05-23 08:00

蓮池會館談人事？黃光芹批韓：出門之後出賣楊秋興

2019-05-23 15:10

如果賴清德贏初選 呂秋遠批：趁人之危 弄得魚死網破

2019-05-23 14:50

辣台妹蔡英文想改初選辦法 孫大千酸：俗辣的「辣」

2019-05-23 09:42

韓國瑜再回應黃光芹：我喝酒，手當然放酒杯上

2019-05-23 13:53

蘇啟誠自盡前 發簡訊給同仁「不必替我搬座位改風水」

2019-05-23 16:53

「韓流」吹中部 6月22日韓國瑜確定來台中參加挺韓大會

2019-05-23 11:24

「新戰神」蔣萬安選情告急？ 吳子嘉：勝敗取決於民進黨

2019-05-23 12:04

「313公告是兒戲？」卓榮泰強勢喊卡 中執委錯愕

2019-05-23 00:51

影╱被爆出賣楊秋興 韓國瑜：兩人還是好朋友

2019-05-23 16:44

郭台銘啃草 韓國瑜撞菜 都比不過他一記爆栗揪心

2019-05-23 09:00

綠初選再卡關…賴突襲提新方案 蔡營批沒收民主

2019-05-23 00:45

【即時短評】賴清德犯的三個戰略錯誤

2019-05-23 11:02

「館長」陳之漢：侯友宜是目前國民黨最認真做事的人

2019-05-23 20:28

美軍放寬 我國官兵可著象徵主權制式軍服赴美參訓

2019-05-23 14:20

觀察站／賴清德險招 盼逼出延長賽終點

2019-05-23 00:57

卓榮泰強勢發言惹議 游盈隆誇：卓維持住民進黨尊嚴

2019-05-23 09:21

郭台銘問蔡總統「抗中，美就會挺台嗎？」

2019-05-23 00:07

實價登錄2.0玩假的？ 黃國昌質詢徐國勇兩人火爆跳針

2019-05-23 13:02

嘉縣前議長余政達通緝中 母喪出殯未現身

2019-05-23 09:14

韓國瑜想建24小時國際機場 交部：已尋址28年了

2019-05-23 10:15

軍公教年改聲請釋憲 823可能有結果

2019-05-23 17:23

郭台銘嗆柯：除選舉什麼都沒做 柯P：我只是笑不行嗎

2019-05-23 19:17

綠營看賴清德方案：不是在讓步，是在激化

2019-05-23 12:21

監院報告：謝長廷對大阪處協助「非不能也 是不為也」

2019-05-23 15:50

議會要求若不道歉就不讓報告 柯P嗆：話講了就講了

2019-05-23 07:36

影／韓國瑜被指喝花酒 黃捷白眼：現在的表現才要檢討

2019-05-23 15:36

台南立委國民黨誰要來選？謝龍介：郭台銘來也不錯

2019-05-23 18:25

監院調查蘇啟誠輕生案 懷疑他受上級壓力被迫扛責

2019-05-23 14:17

入睡前要喝高粱酒？ 錯！ 韓國瑜說做這事才讓他心平靜

2019-05-23 10:45

台南第一選區立委綠營分裂？ 民進黨提名人回應了

2019-05-23 17:19

影／黃捷返母校英文致詞 笑稱自己還沒拿到學位

2019-05-23 14:14

插畫家亂玩總統網笑翻 蔡英文親自回應「減稅有感嗎」

2019-05-23 15:06

「國民黨最好機會」 蔡育輝參選台南第一選區立委

2019-05-23 08:18

新北第12選區藍委初選 李永萍3張王牌勝出

2019-05-22 23:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top