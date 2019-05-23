被指政變 賴清德：國家屬於全台灣人 有家天下才有政變

2019-05-23 22:51 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



民進黨總統初選競爭激烈，行政院前院長賴清德今天接受「關鍵時刻」專訪指出，他參加初選以來，背了三大罪名，包括誠信、偷襲及政變。他說，政變是封建名詞，「這個國家是屬於全台灣人民的」，若是政變，是不是家天下？這個天下是你家的，才會有政變。

賴清德說，第一條大罪是誠信罪，還好蔡英文總統已經幫他澄清，也就是三月八日他跟蔡總統對話，他並沒有說他不選總統。

第二條是偷襲之罪，連他去中執會也被冠上偷襲罪名，他是中場休息才前往黨中央，哪有什麼偷襲？至於他在三月十八日去登記初選，他是第一天早上去登記，除展現他的決心以外，他要讓蔡英文總統清楚地看到他為什麼登記，讓蔡總統有時間回應，「我今天如果在她的背後去登記，甚至於她出國之後我才去登記，她連回應的時間都沒有，那個才是偷襲。」

第三是政變，為什麼要用這種封建的名詞，現在是民主的社會，今天從李登輝前總統，陳水扁前總統，馬英九前總統到蔡英文總統，都是人民給了服務國家的機會。這個國家是屬於全台灣人民的，不屬於李登輝前總統，不屬於陳水扁前總統，不屬於馬英九前總統，也不屬於蔡英文總統。

賴清德說，今天如果用封建的政變來講的話，「那你是不是背後要先建立一個，是不是家天下？這個天下是你家的，所以才會有政變嘛。」

賴清德說，當初他在台南市長任內來接行政院長，他的出發點也是基於善念，他是希望來幫助解執政的困局，因為當初蔡英文總統跟林全林前院長執政，在某一些方面的確已經出現了困難，「這個是事實嘛，邀請我的時候，也是坦白講這樣的話，我是來幫忙，幫忙解這個局的。」

賴清德表示，雖然九合一選舉仍然大敗，但是他也毫不眷戀地率內閣總辭負起政治責任，下台了嘛，「這個就是我啊，我來是想要解這個局，希望能夠幫助執政，能夠回報6、7百萬的國人的支持。」

賴清德說，一票一世情，他經過民選，他知道這個情義有多大，不能夠辜負，「這個國人對我們的期待，我也不能夠袖手旁觀。」他強調，固然很多人阻止他來接行政院長，但是他認為他不能夠袖手旁觀，「林前院長跟總統沒有找我便罷，但如果找我，我如果沒有來的話，恐怕我也有責任。」