謝長廷：日本食品問題留下來 就算國民黨執政也要面對

2019-05-23 21:40 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



駐日代表謝長廷表示，日本食品進口管制在台灣已經被政治化，希望國內用科學面對。他說，就算明年國民黨執政也要面對這個問題，每個黨都要有企圖心要去執政，「這個問題留下來，將來也是要面對」。

台北市長柯文哲訪問日本，將訪問福島、宮城，了解東日本大地震災後狀況。晚間柯文哲與謝長廷在台日觀光峰會晚宴時，與媒體短暫座談，記者問到柯文哲對日本食品解禁問題態度比較正面，他是否希望藉由柯文哲訪日，讓事情有些進展。

謝長廷表示，日本食品進口問題在在台灣已經政治化，全世界禁核食的都是與日本不好的國家，例如南韓、中國大陸。中國大陸現在和日本改善關係後，香港已經解禁、中國大陸也說要依照世界規則來處理，顯示這是意識型態、是政治，不是科學。若依照科學，如歐、美、新加坡這些國家水準都很高，卻可以進口。

謝長廷說，希望現在能稍微他扭轉過來，不然2年後、4年後還是一樣，明年即使國民黨執政，也要面對這個問題、無黨籍執政，也要面對，這是國家共同利益。

謝長廷說，台灣的地方首長很少到日本參加台日觀光峰會，但日本的知事都會出席在台灣舉行的峰會，因為議會知道參加峰會對整個縣是好的，反對黨不要希望知事不要去，不會期待知事做不好，好在下次選舉可以取代。他希望每個黨都要有企圖心要執政，而食品問題也是他的問題，食品問題留下來，將來也要面對，這是台灣的損失。他希望國內可以用科學面對這個問題。