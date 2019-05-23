蘇啟誠案被監察院糾正 外交部：不認同部分結論

2019-05-23 21:15 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ╱即時報導



去年9月燕子颱風重創日本關西地區，網友指責駐日官員辦事不力等言論，造成我駐大阪辦事處處長蘇啟誠輕生。監察院在調查後糾正外交部，對此外交部23日下午發布新聞稿表示，高度重視本案，並以最嚴肅及負責任的態度進行相關檢討，但對監委提出的部分結論難以認同。

外交部表示，在監察院的調查過程中，外交部全程皆充分配合，除獲約詢的相關同仁進行完整說明外，並提供各項書面資料，積極協助釐清事實。對於監察院江委員綺雯及仉委員桂美就本案行使調查權表示尊重，惟對於記者會中簡報部分內容或查無實證，或多有揣測，外交部不認同並深表遺憾。

另外，針對外界傳言有外交部同仁致電蘇啟誠長達20分鐘一事，外交部也做出回應表示，經外部委員在內的調查小組深入調查，並無外傳的該通電話，外交部亦將上述調查結果提供監察院參考，以協助還原事實，釐清真相。