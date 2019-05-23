索國大量議員親中？ 外交部：假新聞

2019-05-23 20:32 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



我國外交情勢很穩固？針對索羅門近日有22名國會議員表態親中新聞，國民黨立委呂玉玲23日質詢外交部長吳釗燮，我國外交關係是否有先前所說穩固？吳釗燮回應，他們跟當地連絡後，澄清只有少數議員有意見，而且目前WHA大會參與狀況也比去年同期好，我國外交影響力正逐步增長。

配合印太戰略

國民黨立委江啟臣質疑，川普近日與太平洋島國3國總統會面，其中有2國是台灣邦交國，外交部是否了解狀況？吳釗燮回應，這代表川普重視太平洋的戰略布局，且陪同的國務卿在會面中也提醒他們需要重視與台灣的邦交，台灣也會配合美國印太戰略布局，與邦交國維持良好關係。

呂玉玲質疑，先前索國總統在大選後發言，而近日又有新聞傳出該國22位國會議員有意見，是否台、索邦交關係並沒有部長所說的穩固？吳釗燮表示，新聞傳出後，他們馬上有跟當地議會聯絡，已經釐清只有極少數議員有親中傾向，所羅門在今年的WHA也有幫台灣發聲，外交部會持續密切注意各國邦交狀況。

WHA成績比去年好

民進黨立委何欣純呼籲外交部，外交部有達成許多外交成果，但是發的新聞稿過於冗長，新聞關注度偏低，沒有辦法讓國人了解，如參與WHA會議的重要性，她要求外交部要改善公關宣傳。

吳釗燮回應，今年台灣雖仍被排除在WHA會議，但是衛福部過去在日內瓦不是無所事事，也有跟許多國家進行雙邊的會議溝通。去年大會結束時，衛福部有進行57場雙邊會議，而目前大會還沒結束就已經舉辦71場雙邊會議，而且會場上許多大國與邦交國都有幫我國發聲，我國外交影響力日增。

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