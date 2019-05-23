駐大阪處長之死 監院糾正外交部

2019-05-23 20:30 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



駐大阪辦事處處長蘇啟誠之死究竟該誰負責？（Photo from Wikipedia） 分享 facebook

駐大阪處長蘇啟誠的死誰負責？多名立委23日質詢外交部長吳釗燮此事，吳釗燮罕見動怒，要求藍委質詢需摸著良心，並強調外交部處理過程並無疏失。不過，監察院23日下午通過由監委江綺雯、仉桂美對外交部的糾正案，認為外交部應對施壓蘇啟誠負責，但也有王幼玲、田秋堇等7名監委聯名在官網發表不同的意見。

外交部：已盡力檢討

民進黨立委王定宇問吳釗燮，外交部在此事該不該被監察院糾正？吳釗燮回答說，外交部在這當中並沒有疏失，大阪事件後，包括在立法院都有記者會，外界都希望外交部趕快做檢討報告，外交部內部已做了非常詳盡的檢討。

國民黨立委呂玉玲質詢時也關切此案，並不滿吳釗燮將所謂「應要求檢討」的責任推給國民黨。呂玉玲也說，去年在立院也要求組成調閱小組及駐日大使謝長廷回台報告，但至今都沒看到下文。

吳釗燮則罕見動氣回應，外交部沒有推卸責任，去年立院審查預算時，龐大壓力壓向蘇啟誠，「這樣好嗎？」呂玉玲則激動回嗆，「是來自你們上層的壓力？」吳釗燮反回「鋪天蓋地說他犯錯，還說我們打電話叫他寫檢討報告，現在已證明不是了，國會議員的批評應該要憑良心！」

將過錯往下屬推

不過，監察院監委江綺雯、仉桂美下午於監察院舉辦記者會，糾正外交部在「關西機場案」對蘇啟誠的行為。報告中提到，駐日代表謝長廷曾以距離過遠的裡由沒前往大阪，卻於事後去更遠的北海道協助地震救災，顯然對大阪處之協助不是不能，而是不願意做。

另外，謝長廷當時接受媒體專訪時表示「大阪不歸我管」、「如果有錯，大阪辦事處應該道歉」等語，將源自媒體輿論之責難壓力全面引導轉至大阪辦事處，他對辦事處館長有指揮監督權不符，且對其監督權運用有所偏頗。

不滿調查報告

但監委王幼玲、田秋堇等7人則另外發表不同意見書表示，監察院通過的調查案以外交部無法確認的通話，認為大阪態度不佳而表示要大阪處檢討改進，推論過於倉促。

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