親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
民進黨蔡賴之爭
總統大選新態勢
郭台銘獨家專訪
國民黨初選競逐
藍綠布局拚立委
同婚專法三讀過
政治
軍事
綜合
翻轉生命的毛孩

獨／不輸政治圈！他爆演藝圈鬥爭黑幕

駐大阪處長之死 監院糾正外交部

2019-05-23 20:30台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

駐大阪辦事處處長蘇啟誠之死究竟該誰負責？（Photo from Wikipedi...
駐大阪辦事處處長蘇啟誠之死究竟該誰負責？（Photo from Wikipedia）
分享

大阪處長蘇啟誠的死誰負責？多名立委23日質詢外交部吳釗燮此事，吳釗燮罕見動怒，要求藍委質詢需摸著良心，並強調外交部處理過程並無疏失。不過，監察院23日下午通過由監委江綺雯、仉桂美對外交部的糾正案，認為外交部應對施壓蘇啟誠負責，但也有王幼玲、田秋堇等7名監委聯名在官網發表不同的意見。

外交部：已盡力檢討

民進黨立委王定宇問吳釗燮，外交部在此事該不該被監察院糾正？吳釗燮回答說，外交部在這當中並沒有疏失，大阪事件後，包括在立法院都有記者會，外界都希望外交部趕快做檢討報告，外交部內部已做了非常詳盡的檢討。

國民黨立委呂玉玲質詢時也關切此案，並不滿吳釗燮將所謂「應要求檢討」的責任推給國民黨。呂玉玲也說，去年在立院也要求組成調閱小組及駐日大使謝長廷回台報告，但至今都沒看到下文。

吳釗燮則罕見動氣回應，外交部沒有推卸責任，去年立院審查預算時，龐大壓力壓向蘇啟誠，「這樣好嗎？」呂玉玲則激動回嗆，「是來自你們上層的壓力？」吳釗燮反回「鋪天蓋地說他犯錯，還說我們打電話叫他寫檢討報告，現在已證明不是了，國會議員的批評應該要憑良心！」

將過錯往下屬推

不過，監察院監委江綺雯、仉桂美下午於監察院舉辦記者會，糾正外交部在「關西機場案」對蘇啟誠的行為。報告中提到，駐日代表謝長廷曾以距離過遠的裡由沒前往大阪，卻於事後去更遠的北海道協助地震救災，顯然對大阪處之協助不是不能，而是不願意做。

另外，謝長廷當時接受媒體專訪時表示「大阪不歸我管」、「如果有錯，大阪辦事處應該道歉」等語，將源自媒體輿論之責難壓力全面引導轉至大阪辦事處，他對辦事處館長有指揮監督權不符，且對其監督權運用有所偏頗。

不滿調查報告

但監委王幼玲、田秋堇等7人則另外發表不同意見書表示，監察院通過的調查案以外交部無法確認的通話，認為大阪態度不佳而表示要大阪處檢討改進，推論過於倉促。

【更多精采內容，詳見

外交部大阪吳釗燮

相關新聞

「館長」陳之漢：侯友宜是目前國民黨最認真做事的人

2019-05-23 20:28

謝長廷：日本食品問題留下來 就算國民黨執政也要面對

2019-05-23 21:40

蘇啟誠案被監察院糾正 外交部：不認同部分結論

2019-05-23 21:15

索國大量議員親中？ 外交部：假新聞

2019-05-23 20:32

公投禁核食日方反擊 謝長廷：藍營或無黨執政都要面對

2019-05-23 19:22

郭台銘嗆柯：除選舉什麼都沒做 柯P：我只是笑不行嗎

2019-05-23 19:17

蘇啓誠通聯紀錄曝光！江綺雯：查無張淑玲20分鐘電話

2019-05-23 18:55

軍公教年改聲請釋憲 823可能有結果

2019-05-23 17:23

蘇啟誠自盡前 發簡訊給同仁「不必替我搬座位改風水」

2019-05-23 16:53

蔡提總統對一國兩制無模糊空間 朱立倫：選舉操作

2019-05-23 16:46

影╱被爆出賣楊秋興 韓國瑜：兩人還是好朋友

2019-05-23 16:44

【重磅快評】進化中的兩岸論述 郭董和阿通師誰會被當?

2019-05-23 16:33

影／蔡英文總統投入網路社群 經營手法解密

2019-05-23 16:32

監院調查蘇啟誠輕生案 外交部遭糾正

2019-05-23 16:25

被罵求官遭出賣？楊秋興：不厚道 沒功勞也有苦勞

2019-05-23 15:56

監院報告：謝長廷對大阪處協助「非不能也 是不為也」

2019-05-23 15:50

影／韓國瑜被指喝花酒 黃捷白眼：現在的表現才要檢討

2019-05-23 15:36

影／陳明通開心撂韓文 稱「幫」馬吳延長赴陸管制

2019-05-23 15:31

影╱阿扁簽書會堅守四不原則 網紅「對嘴哥」現身挺扁

2019-05-23 15:31

七名蔡系監委聲明：蘇啟誠調查報告憑空臆測

2019-05-23 15:23

插畫家「玩總統」蔡總統臉書接棒提醒民眾報稅

2019-05-23 15:16

蓮池會館談人事？黃光芹批韓：出門之後出賣楊秋興

2019-05-23 15:10

插畫家亂玩總統網笑翻 蔡英文親自回應「減稅有感嗎」

2019-05-23 15:06

【重磅快評】福島災區住一晚 柯P要選總統還是選總督？

2019-05-23 14:30

文化部長鄭麗君華府拜會智庫 期台美共同傳遞民主自由

2019-05-23 14:29

監院調查蘇啟誠輕生案 懷疑他受上級壓力被迫扛責

2019-05-23 14:17

影／黃捷返母校英文致詞 笑稱自己還沒拿到學位

2019-05-23 14:14

韓國瑜再回應黃光芹：我喝酒，手當然放酒杯上

2019-05-23 13:53

阿扁抵嘉市辦簽書會 支持者擠爆會場還落淚

2019-05-23 13:26

馬吳被延長管制登陸 陳明通：非因人設事

2019-05-23 13:09

實價登錄2.0玩假的？ 黃國昌質詢徐國勇兩人火爆跳針

2019-05-23 13:02

鄭文燦再允諾市長做好做滿 喊話柯韓也要適用

2019-05-23 12:43

新南向出口今年下滑 鄧振中：貿易要從長期觀察

2019-05-23 12:20

侯友宜：陳之漢臉黑黑心白白 有江湖氣息未必是壞人

2019-05-23 12:09

影／當市長以來最遺憾的是什麼？ 林右昌直指這件事

2019-05-23 12:08

蔡陣營批卓榮泰沒收民主 林俊憲：新方案或可突破僵局

2019-05-23 11:11

黃光芹批韓國瑜喝花酒 韓：年輕曾荒唐但有反省能力

2019-05-23 10:50

入睡前要喝高粱酒？ 錯！ 韓國瑜說做這事才讓他心平靜

2019-05-23 10:45

監院糾正外交部大阪事件 吳釗燮：外交部無疏失

2019-05-23 10:40
看更多

熱門文章

希望館長有前科！外交官：李上校連有前科的人都不如

2019-05-23 12:06

唐湘龍：韓國瑜想選總統 2019台灣政治最不幸的事

2019-05-23 10:58

黃光芹批韓國瑜喝花酒 韓：年輕曾荒唐但有反省能力

2019-05-23 10:50

郭台銘批蔡不了解華為禁令 「沒剩幾個月，大家忍忍」

2019-05-23 15:35

被罵求官遭出賣？楊秋興：不厚道 沒功勞也有苦勞

2019-05-23 15:56

蔡英文考量什麼？這場超猛戰艦實彈秀 竟無法列名漢光

2019-05-23 08:00

蓮池會館談人事？黃光芹批韓：出門之後出賣楊秋興

2019-05-23 15:10

辣台妹蔡英文想改初選辦法 孫大千酸：俗辣的「辣」

2019-05-23 09:42

如果賴清德贏初選 呂秋遠批：趁人之危 弄得魚死網破

2019-05-23 14:50

韓國瑜再回應黃光芹：我喝酒，手當然放酒杯上

2019-05-23 13:53

新聞眼／沒有郭粉，只有果凍...霸氣總裁愈來愈親民

2019-05-23 01:13

「韓流」吹中部 6月22日韓國瑜確定來台中參加挺韓大會

2019-05-23 11:24

蘇啟誠自盡前 發簡訊給同仁「不必替我搬座位改風水」

2019-05-23 16:53

「新戰神」蔣萬安選情告急？ 吳子嘉：勝敗取決於民進黨

2019-05-23 12:04

「313公告是兒戲？」卓榮泰強勢喊卡 中執委錯愕

2019-05-23 00:51

影╱被爆出賣楊秋興 韓國瑜：兩人還是好朋友

2019-05-23 16:44

郭台銘啃草 韓國瑜撞菜 都比不過他一記爆栗揪心

2019-05-23 09:00

綠初選再卡關…賴突襲提新方案 蔡營批沒收民主

2019-05-23 00:45

【即時短評】賴清德犯的三個戰略錯誤

2019-05-23 11:02

觀察站／賴清德險招 盼逼出延長賽終點

2019-05-23 00:57

卓榮泰強勢發言惹議 游盈隆誇：卓維持住民進黨尊嚴

2019-05-23 09:21

挺英挺賴交鋒卓榮泰撂重話 總統初選下週再議

2019-05-22 22:14

郭台銘問蔡總統「抗中，美就會挺台嗎？」

2019-05-23 00:07

美軍放寬 我國官兵可著象徵主權制式軍服赴美參訓

2019-05-23 14:20

嘉縣前議長余政達通緝中 母喪出殯未現身

2019-05-23 09:14

韓國瑜想建24小時國際機場 交部：已尋址28年了

2019-05-23 10:15

實價登錄2.0玩假的？ 黃國昌質詢徐國勇兩人火爆跳針

2019-05-23 13:02

【即時短評】細漢仔扳倒老大哥 張瀚天立委路危機重重

2019-05-22 21:50

軍公教年改聲請釋憲 823可能有結果

2019-05-23 17:23

綠營看賴清德方案：不是在讓步，是在激化

2019-05-23 12:21

議會要求若不道歉就不讓報告 柯P嗆：話講了就講了

2019-05-23 07:36

監院報告：謝長廷對大阪處協助「非不能也 是不為也」

2019-05-23 15:50

影／韓國瑜被指喝花酒 黃捷白眼：現在的表現才要檢討

2019-05-23 15:36

入睡前要喝高粱酒？ 錯！ 韓國瑜說做這事才讓他心平靜

2019-05-23 10:45

影／黃捷返母校英文致詞 笑稱自己還沒拿到學位

2019-05-23 14:14

監院調查蘇啟誠輕生案 懷疑他受上級壓力被迫扛責

2019-05-23 14:17

「國民黨最好機會」 蔡育輝參選台南第一選區立委

2019-05-23 08:18

郭台銘嗆柯：除選舉什麼都沒做 柯P：我只是笑不行嗎

2019-05-23 19:17

新北第12選區藍委初選 李永萍3張王牌勝出

2019-05-22 23:45

插畫家亂玩總統網笑翻 蔡英文親自回應「減稅有感嗎」

2019-05-23 15:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top